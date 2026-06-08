Szybka odpowiedź Pałacu Prezydenckiego. Tak zareagowano na słowa Tuska

Minister prezydencki Marcin Przydacz ostro skrytykował premiera Donalda Tuska za jego publiczny apel do prezydentów Karola Nawrockiego i Wołodymyra Zełenskiego o bezpośrednie rozmowy, zarzucając mu "dyplomatyczną niemoc".

Spór koncentruje się wokół wniosku o odebranie prezydentowi Ukrainy Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, najwyższego polskiego odznaczenia.

Wniosek o odebranie odznaczenia jest konsekwencją kontrowersyjnej decyzji prezydenta Zełenskiego o nadaniu jednej z ukraińskich jednostek wojskowych imienia "Bohaterów UPA", co wywołało oburzenie w Polsce ze względu na odpowiedzialność UPA za ludobójstwo na Wołyniu.

Błyskawicznie w mediach społecznościowych pojawiła się odpowiedź Pałacu Prezydenckiego na słowa premiera. Prezydencki minister Marcin Przydacz, komentując publiczny apel Donalda Tuska, wyraził swoje oburzenie postawą szefa rządu.

- Nieczęsto się zdarza, żeby premier przyznawał się do swojej kompletnej niemocy. Wskazując na brak efektów prowadzonych przez siebie działań dyplomatycznych, nie wystawia też dobrej oceny ministrowi spraw zagranicznych. Po wyeliminowaniu ze spotkań Niemiec, Francji i Wielkiej Brytanii w sprawie ukraińskiej, premier Donald Tusk po raz kolejny pokazuje, jak bardzo jest na aucie. A miał go nikt nie ograć - napisął.

Apel Tuska

Komentarz Marcina Przydacza jest odpowiedzią na publiczne wezwanie premiera Donalda Tuska do prezydenta Karola Nawrockiego, oraz prezydenta Ukrainy, Wołodymyra Zełenskiego. Szef polskiego rządu zwrócił się do nich "o bezpośrednią i szczerą rozmowę", mającą na celu zapobieżenie eskalacji napięć.

- Zanim emocje zrujnują naszą solidarność, która narodziła się w obliczu rosyjskiego zagrożenia – napisał na platformie X.

Order Orła Białego i UPA

Bezpośrednią przyczyną apelu premiera oraz kontrowersji jest wniosek o odebranie Wołodymyrowi Zełenskiemu Orderu Orła Białego, najwyższego polskiego odznaczenia. Wniosek ten został złożony przez prezydenta IPN, Karola Nawrockiego, i ma być rozpatrywany przez Kapitułę Orderu Orła Białego.

Decyzja o złożeniu wniosku jest konsekwencją działań prezydenta Ukrainy, który wywołał oburzenie w Polsce nadając jednej z jednostek ukraińskiej armii imię "Bohaterów UPA". Organizacja Ukraińskich Nacjonalistów – Ukraińska Powstańcza Armia jest odpowiedzialna za ludobójstwo Polaków na Wołyniu i w Małopolsce Wschodniej w latach 1943-1945. Ruch Zełenskiego spotkał się z szeroką krytyką, w tym ze strony jego byłej rzeczniczki, Julii Mendel.

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