Kierwiński ostro o Kaczyńskim. Nie powtrzymał się i nie gryzł się w język

Kierwiński: „Kaczyński od lat dąży do wyprowadzenia Polski z UE”

Minister ostro o liderze PiS: „Szuka wroga na Zachodzie”

W tle wojna w Ukrainie i relacje z Brukselą

Słowa Kierwińskiego wywołały poruszenie wśród polityków

Kierwiński: „To trzeba nazwać po imieniu”

Marcin Kierwiński podczas konferencji prasowej nie przebierał w słowach. Polityk Koalicji Obywatelskiej zarzucił Jarosławowi Kaczyńskiemu antyunijny kurs, który jego zdaniem, trwa od lat.

– Jarosław Kaczyński jest politykiem, który od wielu lat dąży do wyprowadzenia Polski z Unii Europejskiej. To trzeba nazywać po imieniu – powiedział szef MSWiA.

Słowa te padły w kontekście aktualnej sytuacji geopolitycznej. Kierwiński przypomniał, że od czasu rosyjskiej inwazji na Ukrainę bezpieczeństwo Europy opiera się właśnie na solidarności Zachodu.

„Imperializm rosyjski widać gołym okiem”

Minister nie krył oburzenia, że, jak stwierdził, lider PiS nadal szuka wrogów w Brukseli, a nie w Moskwie.

– Po tych latach wojny w Ukrainie, gdy imperializm rosyjski jest już widoczny gołym okiem, Jarosław Kaczyński nadal szuka wroga na zachodzie, a nie na wschodzie – mówił Kierwiński. W jego ocenie, takie podejście to nie tylko błąd polityczny, ale wręcz zagrożenie dla bezpieczeństwa Polski. – Nie wiem, czy to głupota, krótkowzroczność, czy może celowe działanie – dodał z przekąsem.

PiS i Unia Europejska – stary spór w nowej odsłonie

Oskarżenia o antyunijne nastawienie PiS pojawiają się regularnie. Politycy tej partii odpierają zarzuty, tłumacząc, że chodzi im o „suwerenność Polski”, a nie o konflikt z Brukselą. Jednak słowa Kaczyńskiego o „dyktacie Unii” czy „polityce kolonialnej” były przez lata wykorzystywane przez opozycję jako dowód rzekomego planu „Polexitu”.

Dla rządu Donalda Tuska, który stawia na odbudowę relacji z Unią i pozyskanie środków z KPO, wypowiedź Kierwińskiego to jasny sygnał: Platforma nie zamierza odpuszczać w starciu z Kaczyńskim.

Czy Kaczyński odpowie?

Dwaj posłowie PiS zawieszeni w prawach członka! Decyzja Kaczyńskiego

Na moment publikacji tekstu Jarosław Kaczyński nie odniósł się jeszcze do zarzutów. W ostatnich tygodniach lider PiS koncentruje się na objazdach po kraju i mobilizowaniu elektoratu przed wyborami samorządowymi.

Nieoficjalnie politycy PiS twierdzą, że Kierwiński „szuka konfliktu na siłę”, bo notowania partii rządzącej słabną.

