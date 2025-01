Kiedy wybory prezydenckie 2025? Hołownia z ważną deklaracją

Wybory prezydenckie 2025 zbliżają się wielkimi krokami. Znamy już nazwiska kilku kandydatów, którzy powalczą o Pałac Prezydencki, ale wciąż nie wiemy, kiedy odbędzie pierwsza tura wyborów prezydenckich. W grze są trzy majowe niedziele: 4, 11, 18 oraz 25 maja. Szymon Hołownia zapowiedział, że ogłosi termin wyborów prezydenckich lada dzień. - Tę decyzję ogłoszę w środę, chcę jeszcze skonsultować się dzisiaj, jutro z przewodniczącym Marciniakiem, z Krajowym Biurem Wyborczym - powiedział marszałek Sejmu podczas porannej rozmowy w RMF FM. Oczywistym jest, że nikt nie będzie robił wyborów w majówkę, bo to by było zupełnie absurdalne i w poprzek demokracji (...) chcę jeszcze raz porozmawiać o tym z przewodniczącym Marciniakiem, decyzję ogłoszę państwu jutro, a ostatecznie te wybory rozpiszę w przyszłą środę - podsumował Szymon Hołownia.

Szymon Hołownia o sytuacji w Sądzie Najwyższym

Marszałek Sejmu przyznał, że sytuacja w Sądzie Najwyższym jest bardzo trudna i dlatego zdecydował się skierować specjalną ustawę do Sejmu. - Dlatego położyłem projekt tzw. ustawy incydentalnej, żeby tę sytuację zabezpieczyć. Za parę tygodni będziemy mieli decyzję PKW ws. rejestracji komitetów wyborczych , jeżeli ktoś ją oprotestuje, to trzeba będzie to oddać do Izby Kontroli Nadzwyczajnej Sądu Najwyższego - i co wtedy? - podkreślił.

Jak później tłumaczył: - Dlatego proponuję proste rozwiązanie - pokłócimy się o status sędziów później i o status Izby Kontroli Nadzwyczajnej później. Dzisiaj niech prezydent odpuści tę Izbę Kontroli Nadzwyczajnej, my odpuśćmy status na ten jeden moment, który jest stwierdzaniem ważności wyborów prezydenckich. Obie strony niech się posuną.

Wybory prezydenckie 2025 - kandydaci

Start w wyborach prezydenckich zapowiedzieli: prezydent Warszawy, wiceszef PO Rafał Trzaskowski; prezes IPN Karol Nawrocki, który jest popierany przez PiS; lider Polski 2050 Szymon Hołownia; wicemarszałkini Senatu, kandydatka Lewicy Magdalena Biejat; poseł Sławomir Mentzen z Konfederacji; poseł Marek Jakubiak z koła Wolni Republikanie oraz Marek Woch z Bezpartyjnych Samorządowców.

