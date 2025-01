Awantura o Nawrockiego. Prof. Dudek odpowiada Kaczyńskiemu

Mocne słowa prof. Dudka o Nawrockim

Prof. Antoni Dudek "powiedział, że kandydat na prezydenta popierany przez PiS, prezes IPN Karol Nawrocki "to człowiek bezwzględny i zdeterminowany, żeby odnieść sukces". Ocenił też, że Nawrocki "to jeden z najbardziej niebezpiecznych ludzi, jacy pojawili się w przestrzeni publicznej".

Jarosław Kaczyński, który był pytany o te słowa na czwartkowej konferencji prasowej, stwierdził, że nie ma powodu, aby odpowiadać na to, co sądzi prof. Antoni Dudek. Według prezesa PiS, Dudek "to człowiek, który w życiu mylił się bardzo". Chociaż, jak dodał, był on wtedy młody. "Wtedy łatwiej się mylić, bo się nie ma doświadczenia" - zaznaczył.

Czytałem o jego wystąpieniach na konferencjach młodzieżówki komunistycznej z 1987 czy 1988 roku, to znaczy z czasów, kiedy każdy rozgarnięty człowiek widział, że komunizm się wali. Nie tylko w Polsce, ale też - co wtedy było bardzo istotne - wali się też w Związku Sowieckim" - powiedział Kaczyński. Trzeba byłoby być nie tylko niezbyt moralnym w wymiarze politycznym, ale i bardzo słabo rozgarniętym, żeby coś takiego robić dodał lider PiS.

Prof. Dudek odpowiada Kaczyńskiemu. "Niech mu wydrukują"

Do tej wypowiedzi prof. Dudek odniósł się w poniedziałkowym "Punkcie widzenia Szubartowicza". - To nie problem mojego życiorysu jest tu istotny. Kto go chce znać, polecam Wikipedię, tam jest wszystko napisane zgodnie z prawdą. Prezesowi Kaczyńskiemu też, niech mu wydrukują to będzie precyzyjniejszy w swoich oskarżeniach - powiedział Dudek. Jego zdaniem istota sprawy nie dotyczy jego, tylko Karola Nawrockiego i opinii na jego temat. - Ona została wypowiedziana na podstawie mojej znajomości tego człowieka, która się zaczęła ponad dekadę temu, gdy byłem recenzentem jego pracy doktorskiej. Śledzę jego karierę zwłaszcza w Instytucie Pamięci Narodowej - stwierdził profesor. Na pytanie, czy Nawrocki "nic nie zrobił tylko promował siebie". - "To jest poważna sprawa, bo jeśli ktoś kieruje instytucją, która ma ponad pół miliarda złotych budżetu i większość uwagi poświęca na promocję swojej własnej osoby, a nie rozwijanie działalności instytutu, to jest poważny problem" - stwierdził Dudek.

Prof. Dudek: Sytuacja jest naprawdę poważna

Kiedy prowadzący przytoczył opinie płynące z PiS, że prof. Dudek włączył się w kampanię polityczną. - Ja to powiedziałem, ponieważ poza tym, że jestem komentatorem politycznym, jestem też obywatelem i mam prawo mieć pogląd w tej sprawie - odpowiedział prof. Dudek. Jak przypomniał, "dotąd ważył słowa", ale w tej chwili "pozwolił powiedzieć sobie znacznie ostrzej".

- Bo uważam, że sytuacja jest naprawdę poważna i opinia publiczna powinna mieć pewną jasność co do tego, co działo się w ostatnich latach w IPN. Mam nadzieję, że to zachęci innych ludzi z wnętrza Instytutu do powiedzenia, co się tam działo w ostatnich latach - stwierdził prof. Dudek.

