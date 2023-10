Kiedy Kaczyński odejdzie z PiS? Jest nieoficjalny termin

To byłaby największa sensacja po wyborach. Co planuje PiS?

Jarosław Kaczyński po zwycięstwie Prawa i Sprawiedliwości podziękował za wszystkie głosy, ale jednocześnie na pewno miał świadomość, że jego partia będzie musiała pożegnać się z władzą. Co ciekawe, choć nastroje w partii nie są zbyt dobre, ale szef ugrupowania nie chce rozliczyć, tylko zwarcia szeregów przed przyszłorocznymi wyborami samorządowymi oraz wyborami do europarlamentu. Co jednak z samą przyszłością Jarosława Kaczyńskiego? Marcin Mastalerek, nowy szef Gabinetu Prezydenta RP uważa, że prezes PiS powinien udać się na emeryturę. Jak jednak przekonuje źródło "Rzeczpospolitej", Jarosław Kaczyński ma inne plany - chce dotrwać do końca swojej kadencji i odejść w 2025 roku. Co ciekawe, ta data zbiega się z zakończeniem drugiej kadencji Andrzeja Dudy - który jak już wcześniej pisaliśmy - będzie chciał włączyć się w walkę o przywództwo w Prawie i Sprawiedliwości.

Na razie jednak, politycy rządzącego wciąż ugrupowania przygotowują się do przejścia do opozycji. Nowe zadania ma otrzymać Mateusz Morawiecki, który nadal wierzy w to, że uda mu się zdobyć sejmową większość.