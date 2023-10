Nowe zadania dla Morawieckiego. Tego jeszcze nie było

To oni wygrali wybory! Będziesz w szoku

Tusk zarzuca Zjednoczonej Prawicy kradzież... czasu. „To wszystko, na co ich stać”

Za nami wybory 2023, a rezultat jest znany: PiS zdobyło najwięcej mandatów, ale nie jest w stanie zbudować większości w parlamencie. Już wiadomo, że Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga oraz Lewica zadeklarowały sejmową większość, a kandydatem na premiera będzie Donald Tusk. We wtorek oraz w środę w Pałacu Prezydenckim odbyły się konsultacje z przedstawicielami ugrupowań, które weszły do parlamentu. 26 października punktualnie o godzinie 12 prezydent Andrzej Duda wygłosił przemówienie i przedstawił swoje wnioski po rozmowach z politykami Zjednoczonej Prawicy, Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi, Lewicy oraz Konfederacji. Nie powiedział jednak, komu powierzy misję tworzenia rządu, wiemy natomiast, że 13 listopada po raz pierwszy zbierze się nowy Sejm.

Tymczasem w PiS nie mają już większych nadziei i choć uważają, że Andrzej Duda może powierzyć Mateuszowi Morawieckiemu misję stworzenia rządu, to jednak opozycja przejmie władzę. Jak ustalił portal Interia, partia Jarosława Kaczyńskiego przygotowuje się do bycia w opozycji i to właśnie obecny premier ma stanąć na czele zespołu, który będzie rozliczał nowy rząd i przypominał o obietnicach wyborczych Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi oraz Lewicy.

