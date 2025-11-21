Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przewodniczącą Polski 2050? Padła deklaracja

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz, minister funduszy, ogłosiła zamiar kandydowania na przewodniczącą Polski 2050, by wzmocnić partię.

Jej celem jest samodzielny start ugrupowania w przyszłych wyborach oraz kontynuacja wartości partii.

Pełczyńska-Nałęcz przedstawiła trzy kluczowe zadania, w tym wzmocnienie ruchu i przygotowanie do wyborów w 2027 roku.

Informacja o zamiarze kandydowania w styczniowych wyborach na szefową partii została opublikowana przez Katarzynę Pełczyńską-Nałęcz w piątek po południu za pośrednictwem mediów społecznościowych.

- Zdecydowałam się wystartować na przewodniczącą Polski 2050. Jeśli uzyskam Wasze zaufanie, pójdziemy do wyborów jako samodzielna formacja. Mamy demokratyczny rząd tylko dlatego, że w 2023 daliśmy Polakom wybór. Jesteśmy częścią Koalicji 15 Października – bo tak obiecaliśmy ludziom. A Polska 2050 dotrzymuje słowa – napisała Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz.

Wizja partii

Kandydatka podkreśliła swoje związki z Polską 2050 od momentu jej powstania. Opisała partię jako skupiającą osoby zaangażowane w sprawy społeczne, kierujące się mottem „rozwój i przyszłość, a nie odwet i przeszłość”.

- Nie gnębimy słabszych, nie szukamy kozłów ofiarnych w imię wyścigu o to, kto wzbudzi w Polakach więcej strachu i nienawiści – zaznaczyła polityk. - Nie obiecujemy wszystkiego wszystkim. Traktujemy ludzi poważnie i mówimy im nawet najtrudniejszą prawdę - dodała.

Minister funduszy i polityki regionalnej wskazała trzy priorytetowe zadania stojące przed Polską 2050. Prosząc o głosy, wyraziła przekonanie, że zostaną one wykonane „odważnie, z wiarą, że populizm i brunatna fala nie są nieuniknione”.

Wymieniła wzmocnienie ruchu i docenienie jego oddolnej siły, pokazanie Polakom, czym i po co jest Polska 2050 i przygotowanie do samodzielnego startu w 2027 r.

Doświadczenie i tło polityczne

Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz przypomniała o swojej roli w partii, gdzie przez lata pełniła funkcję szefowej zespołów programowych. W 2023 roku odegrała kluczową rolę w kampanii przed wyborami parlamentarnymi, w której Polska 2050, w koalicji z PSL, zdobyła ponad 14% głosów.

Z wykształcenia jest socjolożką i politolożką, specjalizującą się w polityce wschodniej. W latach 2014-2016 pełniła funkcję ambasadorki Polski w Rosji, a wcześniej była wiceszefową MSZ. Przez wiele lat pracowała jako analityczka w Ośrodku Studiów Wschodnich. Od 2023 roku sprawuje urząd ministra funduszy i polityki regionalnej w rządzie Donalda Tuska.

Kontekst wyborów w partii

Wybory na przewodniczącego Polski 2050 odbędą się w styczniu. Szymon Hołownia, lider i założyciel partii, pod koniec września poinformował, że nie będzie ubiegał się o reelekcję. Dwa dni później ogłosił swoją kandydaturę na Wysokiego Komisarza ONZ ds. Uchodźców. Do tej pory chęć kandydowania zgłosili również Ryszard Petru i Joanna Mucha.

