Próba wyboru następcy Nawrockiego zakończyła się fiaskiem. Sejm odrzucił kandydaturę

• Kandydat Kolegium IPN nie zdobył poparcia większości • Część KO zagłosowała wbrew klubowi • PiS i Konfederacja „za”, ale to nie wystarczyło • Próba wyboru następcy Nawrockiego kończy się politycznym patarem

Sejm mówi „nie”. Polejowski bez szans na objęcie IPN

Kandydatura Karola Polejowskiego, dotychczasowego zastępcy Karola Nawrockiego, trafiła pod głosowanie jako propozycja Kolegium Instytutu Pamięci Narodowej. Sejm podjął decyzję jednoznaczną: 227 posłów zagłosowało przeciw, co oznacza, że Polejowski nie obejmie funkcji prezesa.

Najważniejszą rolę odegrały głosy koalicji rządzącej, która niemal w całości sprzeciwiła się tej kandydaturze. Poseł poległ jednak nie tylko przez opór rządu, zabrakło mu także kilku głosów z opozycji.

Zaskoczenie w KO i PSL. Trójka posłów wyłamała się z szeregu

Choć rządząca koalicja głosowała konsekwentnie przeciw Polejowskiemu, głosowanie ujawniło trzy wyjątki:

Jakub Rutnicki (KO) – „za”

Piotr Borys (KO) – „za”

Urszula Nowogórska (PSL) – „za”

Trójka posłów zagłosowała wspólnie… z PiS i Konfederacją.

Łącznie kandydatura Polejowskiego uzyskała 201 głosów poparcia, za mało, by objąć stanowisko.

Co dalej z IPN? Przed Sejmem kolejna decyzja

Odrzucenie kandydatury oznacza, że proces wyboru nowego prezesa IPN zaczyna się od nowa. Kolegium będzie musiało wskazać kolejnego kandydata, a Sejm znów zdecyduje, czy da mu mandat do kierowania Instytutem Pamięci Narodowej.

W praktyce oznacza to, że IPN pozostaje bez stałego szefa, a polityczna przepychanka wokół instytutu dopiero się rozkręca. Decyzja Sejmu otwiera nowy etap politycznej walki o przyszłość IPN. Odrzucona kandydatura Polejowskiego pokazuje, że koalicja rządząca chce nadać instytutowi zupełnie inny kierunek niż ten, który reprezentował Karol Nawrocki i jego współpracownicy. Przed Kolegium stoi teraz zadanie znalezienia nazwiska, które przejdzie przez polityczne sito w parlamencie, a to w praktyce może oznaczać kolejne tygodnie napięć i prób sił między klubami. Jedno jest pewne: spór o IPN dopiero się zaczyna.

