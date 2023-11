Karpiński wychodzi z celi i pojedzie do Brukseli. "Ogromnie się cieszę, że tato wróci do nas"

Karpiński wychodzi na wolność

Pomimo poważnych zarzutów korupcyjnych Włodzimierz Karpiński zostanie europosłem. Jak to możliwe? Były polityk Platformy oraz sekretarz stołecznego ratusza, obejmie mandat po Krzysztofie Hetmanie (49 l.), który został posłem. Pierwszą w kolejce do objęcia mandatu europosła była Joanna Mucha (47 l.), lecz także wybrała mandat polskiego na Sejm. Następny na liście był Riad Haidar (72† l.), lecz zmarł kilka miesięcy temu. W tej sytuacji ostatnim możliwym kandydatem był właśnie Karpiński. O tym, czy może on zostać europosłem, a tym samym otrzymać immunitet, pozwalający na opuszczenie aresztu, zdecydował marszałek Sejmu Szymon Hołownia (47 l.), który swoją decyzję przedstawił w Sejmie.

– Postanowienie o obsadzeniu mandatu europosła przez Włodzimierza Karpińskiego zostało podpisane - przekazał Hołownia. – To nie jest żadna polityka. To trzeba zrobić – dodał polityk.

16 listopada Karpiński może w zgodzie z procedurami opuścić areszt. Następnie może zostać europosłem i pełnić ten mandat do końca kadencji PE w czerwcu 2024 r. Przypominamy, że uposażenie i dieta europosłów wynosi ok. 65 tys. zł.

"Ogromnie cieszę się, że tato wróci do nas"

Syn byłego polityka PO, Michał Karpiński jest zadowolony z takiego obrotu sprawy. – Ogromnie się cieszę z tego, że tata wróci do nas do domu, do rodziny. Nie straciłem wiary w sprawiedliwość, wobec tego głęboko wierzę w to, że sprawcy takich dramatów jaki jest naszym udziałem, tj, pisowska prokuratura działająca pod polityczne dyktando, zostanie rozliczona i poniesie konsekwencje – powiedział Michał Karpiński „Super Expressowi”.

– „Politycznie motywowani funkcjonariusze PiS celowo używają kłamstw, pomówień, ustawicznie naruszają zasady domniemania niewinności jeśli sprawy nie dotyczą ich samych lub ich partyjnych kolegów. To ludzie pozbawieni zdolności honorowych. Tak, jak wskazaliśmy w liście otwartym, ze spokojem będziemy czekali na wyrok sądu w tej sprawie” – dodaje nasz rozmówca.

Prokuratur podejrzewa przyjęcie 5 mln zł łapówki

Włodzimierz Karpiński był sekretarzem w warszawskim ratuszu. Zatrzymano go w związku z tzw. aferą śmieciową. Prokuratorzy postawili mu zarzuty związane z zawieraniem kontraktów na zagospodarowanie odpadów w stolicy. W związku z wydaniem przez marszałka Sejmu postanowienia stwierdzającego objęcie przez Włodzimierza Karpińskiego mandatu posła do Parlamentu Europejskiego, prokurator zmuszony był uchylić stosowane wobec niego tymczasowe aresztowanie.

Śledczy nie są jednak zadowoleni z tego obrotu sprawy. - "Dotychczas sądy różnych instancji przedłużając okres tymczasowego aresztowania Włodzimierza K. pozytywnie weryfikowały zgromadzony przez prokuraturę materiał dowodowy, za każdym razem uznając, że zachodzi duże prawdopodobieństwo popełnienia przez podejrzanego zarzucanego mu przestępstwa korupcyjnego polegającego na przyjęciu łapówki w wysokości prawie 5 milionów złotych" - podkreśliła w komunikacie Prokuratura Krajowa.

