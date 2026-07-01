Karol Nawrocki szykuje weto. Ważna ustawa rządu o krok od odrzucenia

Jak donoszą źródła Radia ESKA, prezydent Karol Nawrocki przygotowuje się do kolejnego wykorzystania prawa weta. Tym razem sprawa dotyczy istotnych z punktu widzenia rządzącej koalicji rozwiązań prawnych. Pojawia się pytanie, czy planowane rozmowy zdołają wpłynąć na decyzję głowy państwa. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na ten temat.

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Spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim

W najbliższą środę, 1 lipca 2026 roku, dokładnie o godzinie 16:30, zaplanowano rozmowy pomiędzy prezydentem Karolem Nawrockim a Urszulą Pasławską z Polskiego Stronnictwa Ludowego. To właśnie ona jest jednym ze współtwórców zapisów o statusie osoby najbliższej. Jak wyznała w wypowiedzi dla Radia Eska, ludzie współpracujący z głową państwa są znacznie gorzej nastawieni do proponowanych regulacji niż sam Karol Nawrocki.

Umówiliśmy się, że po zakończeniu całego procesu legislacyjnego dojdzie do spotkania. Takie spotkanie będzie miało w ciągu kilku godzin miejsce i wierzę że to będzie dobre i konstruktywne spotkanie. Ale ostatecznie zdaję sobie sprawę, że mamy nad tym wszystkim jeszcze coś takiego jak politykę

Nowe zasady z inicjatywy Lewicy i PSL

Warto pamiętać, że nowe zasady opracowane przez posłów reprezentujących lewicę i ludowców zakładają możliwość sformalizowania relacji u notariusza przez dwie osoby w związku. Podpisanie takiego aktu dałoby im chociażby możliwość wspólnego rozliczania podatków, a także łatwiejszy wgląd w historię leczenia drugiej osoby.

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W minionym tygodniu wspomniane prawo zostało zatwierdzone przez Senat, po tym jak w ostatnich dniach maja uzyskało wymagane poparcie w niższej izbie parlamentu.

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