Karol Nawrocki szykuje weto. Ważna ustawa rządu o krok od odrzucenia

Michał Rawa
pmar
2026-07-01 15:48

Według ustaleń Radia ESKA prezydent Karol Nawrocki zablokuje nową ustawę o statusie osoby najbliższej, co wywoła niemałe zamieszanie w polskiej polityce. Brak jego podpisu pod dokumentem to spory problem dla Donalda Tuska i jego ekipy, którym wyjątkowo zależało na przyjęciu tych przepisów. W Pałacu Prezydenckim odbędą się jeszcze rozmowy „ostatniej szansy”, mające na celu skłonienie głowy państwa do zmiany zdania.

Prezydent Karol Nawrocki w ciemnym garniturze na tle polskich flag. O jego decyzji ws. weta przeczytasz na SE Polityka.
Autor: prezydent.pl / Mikołaj Bujak, KPRP/ Materiały prasowe Prezydent Karol Nawrocki na oficjalnym portretowym zdjęciu, ubrany w granatowy garnitur i czerwony krawat, z przypinką flagi Polski. W tle widoczne są polskie flagi, symbolizujące jego rolę. Temat nagłej utraty przytomności Nawrockiego podczas kampanii prezydenckiej to ważna informacja, którą można znaleźć na Super Biznes.

Jak donoszą źródła Radia ESKA, prezydent Karol Nawrocki przygotowuje się do kolejnego wykorzystania prawa weta. Tym razem sprawa dotyczy istotnych z punktu widzenia rządzącej koalicji rozwiązań prawnych. Pojawia się pytanie, czy planowane rozmowy zdołają wpłynąć na decyzję głowy państwa. Poniżej przedstawiamy szczegółowe informacje na ten temat.

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Spotkanie z prezydentem Karolem Nawrockim

W najbliższą środę, 1 lipca 2026 roku, dokładnie o godzinie 16:30, zaplanowano rozmowy pomiędzy prezydentem Karolem Nawrockim a Urszulą Pasławską z Polskiego Stronnictwa Ludowego. To właśnie ona jest jednym ze współtwórców zapisów o statusie osoby najbliższej. Jak wyznała w wypowiedzi dla Radia Eska, ludzie współpracujący z głową państwa są znacznie gorzej nastawieni do proponowanych regulacji niż sam Karol Nawrocki.

Umówiliśmy się, że po zakończeniu całego procesu legislacyjnego dojdzie do spotkania. Takie spotkanie będzie miało w ciągu kilku godzin miejsce i wierzę że to będzie dobre i konstruktywne spotkanie. Ale ostatecznie zdaję sobie sprawę, że mamy nad tym wszystkim jeszcze coś takiego jak politykę

Nowe zasady z inicjatywy Lewicy i PSL

Warto pamiętać, że nowe zasady opracowane przez posłów reprezentujących lewicę i ludowców zakładają możliwość sformalizowania relacji u notariusza przez dwie osoby w związku. Podpisanie takiego aktu dałoby im chociażby możliwość wspólnego rozliczania podatków, a także łatwiejszy wgląd w historię leczenia drugiej osoby.

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W minionym tygodniu wspomniane prawo zostało zatwierdzone przez Senat, po tym jak w ostatnich dniach maja uzyskało wymagane poparcie w niższej izbie parlamentu.

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KAROL NAWROCKI
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