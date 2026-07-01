Jaroslaw Kaczyński chce powołania nowej komisji! "Całkowicie apolityczna"

W odpowiedzi na narastające publiczne dyskusje dotyczące funkcjonowania placówek medycznych w stolicy, prezes Prawa i Sprawiedliwości, Jarosław Kaczyński, przedstawił inicjatywę powołania specjalnego organu kontrolnego. Komisja Zaufania Publicznego, bo taką ma nosić nazwę, ma stanowić niezależne ciało eksperckie, którego głównym zadaniem będzie ocena stanu nadzoru nad wybranymi jednostkami ochrony zdrowia na Mazowszu. Szczegóły projektu ujawniono podczas konferencji prasowej 1 lipca. Głównym celem komisji, jak podkreślał Kaczyński, jest transparentne i rzetelne wyjaśnienie wszelkich nieprawidłowości, które mogły mieć miejsce w placówkach medycznych, ze szczególnym uwzględnieniem głośnej sprawy Szpitala Południowego. To właśnie kontrowersje wokół tej placówki stały się bezpośrednim impulsem do zaproponowania tak nietypowego rozwiązania.

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- To jest komisja całkowicie apolityczna. Tam nie ma polityków. Wyboru dokonuje Sejm, ale kandydatów zgłaszają przede wszystkim organizacje zawodowe ze sfery medycznej - tłumaczył podczas konferencji prasowej Jarosław Kaczyński. - W komisji ma być również trzech prawników wyspecjalizowanych w tej sferze. Ta komisja ma mieć szerokie uprawnienia i nie będzie podlegać żadnemu organowi państwa. Ma przeprowadzić badania odnoszące się do sytuacji nadzoru nad tymi jednostkami ochrony zdrowia, które są ujęte w odpowiedniej ustawie - mówił.

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- Będzie miała różnego rodzaju uprawnienia związane z dostępem do dokumentacji. Będzie mogła także przeprowadzać rozmowy na podstawie których ustali stan szpitali na Mazowszu (...) Ma powstać organ, który będzie mógł ustalić co działo się w Szpitalu Południowym i innych placówkach - dodawał.

Galeria poniżej: Tak zmieniał się Jarosław Kaczyński

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