Karol Nawrocki odniósł się do tragedii w Jarosławiu: "Oczekuję..."

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-09-25 8:25

Tragedia, która rozegrała się w klasztorze w Jarosławiu wstrząsnęła Polską. W czwartek (24 września) przed południem na terenie Jarosławskiego Opactwa przy ul. Benedyktyńskiej na Podkarpaciu 31-letni mężczyzna zaatakował ludzi przy użyciu noża. Poszkodowani trafili do szpitala. Jedna z ranionych osób zmarła, ofiarą jest ks. Stanisław. Głos po tragedii zabrali politycy, w tym prezydent Karol Nawrocki.

Prezydent Karol Nawrocki w ciemnym garniturze i krawacie. O reakcji na tragedię w Jarosławiu przeczytasz na SE Polityka.
Autor: Art Service/Super Express

Przypomnijmy, że w czwartek na terenie klasztoru w Jarosławiu (woj. podkarpackie) przy ul. Benedyktyńskiej doszło do zbrodni. 31-letni mężczyzna, jak się okazało obywatel Ukrainy, ranił nożem czerech mężczyzn i kobietę. Poszkodowani trafili do szpitala. Jedna z ranionych osób zmarła. Według relacji świadków do ataku doszło przed mszą święta. Sprawca został zatrzymany, a sprawą zajęła się prokuratura.

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Tragedia wstrząsnęła całym krajem, głos w sprawie dramatu zabrali politycy władzy i opozycji. Wypowiedzieli się m.in. Mateusz Morawiecki, Jarosław Kaczyński, ale także premier Donald Tusk, który na portalu X wskazał wprost: - Morderca z Jarosławia jest w rękach Polskiej Policji. Trwają czynności. Sprawca to obywatel Ukrainy. Będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa. Łączę się w bólu z bliskimi ofiar tego brutalnego ataku.

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Do dramatu odniósł się także prezydent Karol Nawrocki. We wpisie, który zamieścił na portalu X przekazał, że wiadomość o tym, co wydarzyło się w Jarosławiu bardzo go poruszyła:

Z bólem przyjąłem wiadomość o śmierci księdza, który padł ofiarą brutalnego ataku w jarosławskim Opactwie. Jego Bliskim i całej wspólnocie Opactwa składam wyrazy najgłębszego współczucia. Rannym ofiarom tego ataku życzę szybkiego powrotu do zdrowia - napisał.

Jednocześnie prezydent podkreślił, że wobec takich aktów "państwo musi być silne, działać szybko i bezwzględnie w egzekwowaniu prawa": - Zasady i wartości naszej wspólnoty muszą być respektowane przez wszystkich przebywających w naszym kraju - dodał Nawrocki. 

- Dzisiejszy atak wstrząsnął nami wszystkimi i wymaga stanowczej odpowiedzi państwa. Oczekuję, że właściwe służby szybko i dokładnie wyjaśnią wszystkie okoliczności tej tragedii. Zadaniem państwa jest zapewnienie bezpieczeństwa swoim obywatelom - podsumował prezydent. 

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KAROL NAWROCKI
ATAK NOŻOWNIKA