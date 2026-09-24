Donald Tusk zabrał głos po ataku w Jarosławiu. Mocne słowa

W klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu rozegrał się dramat. Nożownik zaatakował kilka osób, a jedna z nich zmarła, to ksiądz. Służby pracują na miejscu, by dowiedzieć się wszystkiego o przebiegu tragicznych wydarzeń. - Policjanci otrzymali zgłoszenie, że na terenie Jarosławskiego Opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej obywatel Ukrainy zaatakował nożem mężczyznę – podała na podkarpacka policja. Wiadomo, że na miejscu funkcjonariusze zatrzymali 31-letniego obcokrajowca, obywatela Ukrainy. Z pierwszych relacji wynika, że ksiądz chciał uratować wiernych i gdy usłyszał hałas, wyszedł z konfesjonału i próbował zamknąć kratę kościelną. Niestety, padł ofiarą napastnika.

Były premier zabrał głos na temat dramatu

Do sprawy odnieśli się już politycy, w tym były premier Mateusz Morawiecki, lider Rozwoju Plus, który napisał: - Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o brutalnym ataku w Opactwie Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu. Jeden z księży nie żyje, są ranni. Rodzinie ofiary składam najszczersze kondolencje, a poszkodowanym życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Oczekuję natychmiastowego i rzetelnego śledztwa oraz surowej kary dla Ukraińca, który dopuścił się tego bestialstwa. Wobec brutalnej przemocy nie może być pobłażania ani taryfy ulgowej. Państwo musi działać zdecydowanie, a bezpieczeństwo mieszkańców Polski musi być bezwzględnym priorytetem.

Kaczyński komentuje tragedię w Jarosławiu

Tragedię skomentował też prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński: - Tragedia w klasztorze w Jarosławiu, do której nigdy nie powinno dojść. Składam najszczersze wyrazy współczucia rodzinie zmarłego kapłana, jego bliskim i całej wspólnocie. Modlę się również o zdrowie i życie rannych. Ta sprawa musi zostać dogłębnie i bez żadnych przemilczeń wyjaśniona przez służby. Musimy poznać dokładny przebieg wydarzeń, motyw działania sprawcy, okoliczności jego pobytu w Polsce oraz uzyskać odpowiedź na pytanie, czy wcześniej znajdował się w zainteresowaniu jakichkolwiek służb. Bezpieczeństwo ludzi w Polsce musi być absolutnym priorytetem państwa. Nie możemy przejść nad tą tragedią do porządku dziennego.

Premier Tusk o napastniku, który dokonał ataku w klasztorze

Głos na temat tragicznego zajścia zabrał również premier Donald Tusk, który na portalu X przekazał:

- Morderca z Jarosławia jest w rękach Polskiej Policji. Trwają czynności. Sprawca to obywatel Ukrainy. Będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa. Łączę się w bólu z bliskimi ofiar tego brutalnego ataku.

Morderca z Jarosławia jest w rękach Polskiej Policji. Trwają czynności. Sprawca to obywatel Ukrainy. Będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa. Łączę się w bólu z bliskimi ofiar tego brutalnego ataku.— Donald Tusk (@donaldtusk) September 24, 2026