Donald Tusk zabrał głos po ataku w Jarosławiu. Mocne słowa

Paulina Jaworska
Paulina Jaworska
2026-09-24 16:07

W czwartek (24 września) przed południem na terenie Jarosławskiego Opactwa przy ul. Benedyktyńskiej na Podkarpaciu 31-letni mężczyzna ranił nożem czerech mężczyzn i kobietę. Poszkodowani trafili do szpitala. Jedna z ranionych osób zmarła. Do zdarzenia odniósł się premier Donald Tusk.

Donald Tusk
Autor: Paweł Skraba/Super Express

W klasztorze w Jarosławiu na Podkarpaciu rozegrał się dramat. Nożownik zaatakował kilka osób, a jedna z nich zmarła, to ksiądz. Służby pracują na miejscu, by dowiedzieć się wszystkiego o przebiegu tragicznych wydarzeń. - Policjanci otrzymali zgłoszenie, że na terenie Jarosławskiego Opactwa przy ulicy Benedyktyńskiej obywatel Ukrainy zaatakował nożem mężczyznę – podała na podkarpacka policja. Wiadomo, że na miejscu funkcjonariusze zatrzymali 31-letniego obcokrajowca, obywatela Ukrainy. Z pierwszych relacji wynika, że ksiądz chciał uratować wiernych i gdy usłyszał hałas, wyszedł z konfesjonału i próbował zamknąć kratę kościelną. Niestety, padł ofiarą napastnika.

Były premier zabrał głos na temat dramatu 

Do sprawy odnieśli się już politycy, w tym były premier Mateusz Morawiecki, lider Rozwoju Plus, który napisał: - Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o brutalnym ataku w Opactwie Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu. Jeden z księży nie żyje, są ranni. Rodzinie ofiary składam najszczersze kondolencje, a poszkodowanym życzę szybkiego powrotu do zdrowia. Oczekuję natychmiastowego i rzetelnego śledztwa oraz surowej kary dla Ukraińca, który dopuścił się tego bestialstwa. Wobec brutalnej przemocy nie może być pobłażania ani taryfy ulgowej. Państwo musi działać zdecydowanie, a bezpieczeństwo mieszkańców Polski musi być bezwzględnym priorytetem.

Kaczyński komentuje tragedię w Jarosławiu 

Tragedię skomentował też prezes Prawa i Sprawiedliwości Jarosław Kaczyński: - Tragedia w klasztorze w Jarosławiu, do której nigdy nie powinno dojść. Składam najszczersze wyrazy współczucia rodzinie zmarłego kapłana, jego bliskim i całej wspólnocie. Modlę się również o zdrowie i życie rannych. Ta sprawa musi zostać dogłębnie i bez żadnych przemilczeń wyjaśniona przez służby. Musimy poznać dokładny przebieg wydarzeń, motyw działania sprawcy, okoliczności jego pobytu w Polsce oraz uzyskać odpowiedź na pytanie, czy wcześniej znajdował się w zainteresowaniu jakichkolwiek służb. Bezpieczeństwo ludzi w Polsce musi być absolutnym priorytetem państwa. Nie możemy przejść nad tą tragedią do porządku dziennego.

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Głos na temat tragicznego zajścia zabrał również premier Donald Tusk, który na portalu X przekazał:

- Morderca z Jarosławia jest w rękach Polskiej Policji. Trwają czynności. Sprawca to obywatel Ukrainy. Będzie ukarany z całą surowością polskiego prawa. Łączę się w bólu z bliskimi ofiar tego brutalnego ataku.

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