Atak w klasztorze. Mateusz Morawiecki reaguje. Chce jednego

W czwartek, 24 września 2026 roku, na terenie klasztoru sióstr benedyktynek przy ulicy Benedyktyńskiej w Jarosławiu doszło do niewyobrażalnego dramatu. 31-letni mężczyzna ranił nożem czerech mężczyzn i kobietę. Jedna z ranionych osób, zmarła, zaś sprawca został zatrzymany. Ofiarą jest ksiądz.

- Drugi pacjent z licznymi ranami kłutymi klatki piersiowej i kończyn dolnych został przekazany bezpośrednio na blok operacyjny. W tej chwili jest w trakcie zabiegu operacyjnego i trzeci pacjent również z licznymi ranami i kłutymi głównie klatki piersiowej pleców jest w tej chwili zaopatrywany w SOR-ze i prawdopodobnie będzie przekazany również do zabiegu - powiedział w rozmowie z radiem ESKA Łukasz Jarema, dyrektor szpitala w Jarosławiu. Pozostałe ranne osoby - kobieta oraz drugi ksiądz - trafili do szpitali w Przemyślu i Przeworsku. Ich życiu nie zagraża niebezpieczeństwo.

Ze zgłoszenia, które wpłynęło na policję wynikało, że obywatel Ukrainy zaatakował nożem mężczyznę. Na miejscu funkcjonariusze zatrzymali 31-letniego obcokrajowca.

Były premier a sprawie ataku nożownika w klasztorze

Do sprawy ataku odniósł się w mediach społecznościowych były premier. Mateusz Morawiecki zareagował na temat dramatu, który rozegrał się na terenie jarosławskiego klasztoru. Jak napisał na portalu X:

- Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o brutalnym ataku w Opactwie Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu. Jeden z księży nie żyje, są ranni. Rodzinie ofiary składam najszczersze kondolencje, a poszkodowanym życzę szybkiego powrotu do zdrowia. W mocnych słowach odniósł się także na temat doniesienia ws. napastnika:

Oczekuję natychmiastowego i rzetelnego śledztwa oraz surowej kary dla Ukraińca, który dopuścił się tego bestialstwa. Wobec brutalnej przemocy nie może być pobłażania ani taryfy ulgowej. Państwo musi działać zdecydowanie, a bezpieczeństwo mieszkańców Polski musi być bezwzględnym priorytetem. Polska musi pozostać bezpieczna!

Z głębokim smutkiem przyjąłem wiadomość o brutalnym ataku w Opactwie Sióstr Benedyktynek w Jarosławiu. Jeden z księży nie żyje, są ranni. Rodzinie ofiary składam najszczersze kondolencje, a poszkodowanym życzę szybkiego powrotu do zdrowia.Oczekuję natychmiastowego i…— Mateusz Morawiecki (@MorawieckiM) September 24, 2026