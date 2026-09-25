Oficer Sztabu Generalnego WP zatrzymany! Usłyszał zarzut pedofilii

Żandarmeria Wojskowa przeprowadziła interwencję w Sztabie Generalnym Wojska Polskiego, zatrzymując jednego z oficerów.

Zatrzymanie jest związane z podejrzeniami dotyczącymi gromadzenia i rozpowszechniania treści o charakterze pedofilskim.

Wobec zatrzymanego oficera złożono wniosek o tymczasowe aresztowanie.

W czwartek, 24 września, Żandarmeria Wojskowa przeprowadziła akcję na terenie Sztabu Generalnego Wojska Polskiego, w wyniku której zatrzymano jednego z oficerów. Zgodnie z informacjami tygodnika "Polityka", wojskowy jest podejrzewany o gromadzenie i rozpowszechnianie materiałów pedofilskich. Rzecznik Sztabu Generalnego potwierdził przeprowadzenie czynności oraz złożenie wniosku o tymczasowe aresztowanie zatrzymanego.

Interwencja Żandarmerii Wojskowej w siedzibie Sztabu Generalnego miała miejsce w miniony czwartek, 24 września. Działania te podjęto na wniosek prokuratury. Zatrzymanie oficera zostało potwierdzone przez rzecznika Sztabu Generalnego, płk. Marka Pietrzaka.

- Do zatrzymania i wszelkich działań na terenie Sztabu doszło w pełnej współpracy ze służbami - oświadczył w rozmowie z "Polityką".

Dodał również, że procedury zakończyły się złożeniem wniosku o aresztowanie oficera. Według ustaleń "Polityki", zatrzymany wojskowy miał być już od pewnego czasu obiektem działań operacyjnych służb, co ostatecznie doprowadziło do czwartkowej akcji.

Charakter zarzutów i nieujawnione szczegóły

Centralnym punktem sprawy są doniesienia dotyczące gromadzenia i rozpowszechniania przez oficera materiałów o charakterze pedofilskim, co ustalił tygodnik "Polityka". Rzecznik Sztabu Generalnego nie potwierdził jednak bezpośrednio, że działania Żandarmerii Wojskowej były ściśle powiązane z poszukiwaniem tego typu treści, odsyłając dziennikarzy w tej kwestii do Żandarmerii.

Na obecnym etapie nie ujawniono stopnia wojskowego zatrzymanego, jego dokładnego miejsca służby w strukturach Sztabu Generalnego, ani konkretnych zarzutów, które mu postawiono. Nieznane są również szczegóły zgromadzonych przez służby dowodów. Należy podkreślić, że wniosek o aresztowanie, choć świadczy o zaawansowaniu postępowania, nie jest równoznaczny z orzeczeniem o winie oficera.

Dalsze kroki

Sprawa nabiera szczególnego znaczenia ze względu na rangę instytucji, w której służył zatrzymany oficer. Sztab Generalny Wojska Polskiego jest kluczową strukturą odpowiedzialną za planowanie i funkcjonowanie sił zbrojnych kraju. Jak zauważył rozmówca "Polityki", osoby uwikłane w tego rodzaju zarzuty mogą być szczególnie narażone na presję lub szantaż.

Służby odpowiedzialne za postępowanie nie ujawniają na razie dalszych szczegółów sprawy ani tożsamości oficera. O jego dalszym losie zadecydują kolejne etapy postępowania przygotowawczego oraz decyzja sądu w kwestii wniosku o tymczasowe aresztowanie.

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