Najnowszy ranking zaufania CBOS, który sprawdza, którym politykom Polacy ufają najbardziej

Prezydent Karol Nawrocki liderem rankingu

Sławomir Mentzen i Radosław Sikorski w czołówce zestawienia.

Spadek zaufania do m.in. Rafała Trzaskowskiego i Donalda Tuska.

Prezydent Nawrocki na czele rankingu zaufania CBOS

Jak wynika z najnowszego sondażu CBOS prezydent Karol Nawrocki cieszy się największym zaufaniem wśród Polaków, osiągając wynik 52%. To wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu z poprzednim badaniem z lipca. Jednocześnie, odsetek osób, które nie ufają prezydentowi, spadł o 5 punktów procentowych, do poziomu 31%. Obojętność wobec osoby prezydenta deklaruje 12% respondentów.

Na drugim miejscu w rankingu zaufania znalazł się lider Konfederacji, Sławomir Mentzen, z wynikiem 44%. Choć jego wynik jest niższy o 1 punkt procentowy w porównaniu z poprzednim badaniem, Mentzen wciąż utrzymuje silną pozycję w czołówce zestawienia. Nieufność wobec lidera Konfederacji wyraża 33% badanych, a obojętność – 13%.

Trzecie miejsce w rankingu zaufania zajął wicepremier i szef MSZ, Radosław Sikorski, z wynikiem 43%. Podobnie jak Mentzen, Sikorski zanotował spadek o 1 punkt procentowy w porównaniu z poprzednim badaniem. Nieufność wobec szefa MSZ deklaruje 35% respondentów, a obojętność – 11%.

Kosiniak-Kamysz i Trzaskowski z Wynikiem ex aequo

Na czwartym miejscu w rankingu zaufania znaleźli się ex aequo wicepremier i szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz oraz prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, obaj z wynikiem po 40%. W przypadku Kosiniaka-Kamysza oznacza to spadek o 2 punkty procentowe, a w przypadku Trzaskowskiego – spadek o 4 punkty procentowe. Nieufność wobec Kosiniaka-Kamysza wyraża 29% badanych, a wobec Trzaskowskiego – 47%.

W dalszej części rankingu zaufania znaleźli się:

Wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji Krzysztof Bosak (39% zaufania, 29% nieufności)

(39% zaufania, 29% nieufności) Marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia (36% zaufania, 43% nieufności)

(36% zaufania, 43% nieufności) Lider Partii Razem Adrian Zandberg (35% zaufania, 23% nieufności)

Tusk i Kaczyński w dole stawki. Ale są osoby, którym Polacy ufają mniej

Premier Donald Tusk cieszy się zaufaniem 35% badanych, co oznacza spadek o 1 punkt procentowy w porównaniu z poprzednim badaniem. Nieufność wobec premiera wyraża 54% respondentów, co stanowi wzrost o 3 punkty procentowe.

Na kolejnych miejscach w rankingu zaufania znaleźli się:

Były premier, wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki (32% zaufania, 52% nieufności)

(32% zaufania, 52% nieufności) Były szef MON, wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak (30% zaufania, 41% nieufności)

(30% zaufania, 41% nieufności) Prezes PiS Jarosław Kaczyński (30% zaufania, 59% nieufności)

(30% zaufania, 59% nieufności) Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska (28% zaufania, 36% nieufności)

(28% zaufania, 36% nieufności) Wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty (25% zaufania, 33% nieufności)

(25% zaufania, 33% nieufności) Lider Korony Konfederacji Polski Grzegorz Braun (23% zaufania, 56% nieufności)

(23% zaufania, 56% nieufności) Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (22% zaufania, 17% nieufności, 46% nieznajomości)

(22% zaufania, 17% nieufności, 46% nieznajomości) Minister finansów Andrzej Domański (20% zaufania, 17% nieufności, 50% nieznajomości)

Niektórych ministrów większość Polaków nawet nie zna

Badanie CBOS ujawniło również niską znajomość niektórych ministrów w społeczeństwie. Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz cieszy się zaufaniem 19% badanych, a nie ufa jej 17%. Aż 46% ankietowanych zadeklarowało, że jej nie zna. Podobnie, ministrowi sprawiedliwości Waldemarowi Żurkowi ufa 19% badanych, tyle samo mu nie ufa, a nie zna go 48% respondentów.

Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker może liczyć na zaufanie 16% ankietowanych, nie ufa mu 17%, a nie zna go 53%. Z kolei szefowi prezydenckiej kancelarii Zbigniewowi Boguckiemu ufa 15% badanych, a nie ufa 16%; 59% deklaruje, że go nie zna.

Kaczyński liderem rankingu Nieufności

W rankingu nieufności pierwsze miejsce zajął prezes PiS Jarosław Kaczyński z wynikiem 59%, co oznacza wzrost o 6 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim badaniem. Na drugim miejscu uplasował się lider Konfederacji Korony Polskiej, Grzegorz Braun z wynikiem 56% – to wzrost o 4 punkty procentowe wobec ostatniego badania w lipcu. Na trzecim miejscu znalazł się premier Donald Tusk, któremu po wzroście o 3 punkty procentowe, nie ufa 54% badanych.

Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Zrealizowano je w dniach od 21 sierpnia do 1 września na próbie liczącej 917 osób (w tym: 64,6% metodą CAPI, 18,8% – CATI i 16,7% – CAWI).

