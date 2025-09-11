- Najnowszy ranking zaufania CBOS, który sprawdza, którym politykom Polacy ufają najbardziej
- Prezydent Karol Nawrocki liderem rankingu
- Sławomir Mentzen i Radosław Sikorski w czołówce zestawienia.
- Spadek zaufania do m.in. Rafała Trzaskowskiego i Donalda Tuska.
Prezydent Nawrocki na czele rankingu zaufania CBOS
Jak wynika z najnowszego sondażu CBOS prezydent Karol Nawrocki cieszy się największym zaufaniem wśród Polaków, osiągając wynik 52%. To wzrost o 4 punkty procentowe w porównaniu z poprzednim badaniem z lipca. Jednocześnie, odsetek osób, które nie ufają prezydentowi, spadł o 5 punktów procentowych, do poziomu 31%. Obojętność wobec osoby prezydenta deklaruje 12% respondentów.
Na drugim miejscu w rankingu zaufania znalazł się lider Konfederacji, Sławomir Mentzen, z wynikiem 44%. Choć jego wynik jest niższy o 1 punkt procentowy w porównaniu z poprzednim badaniem, Mentzen wciąż utrzymuje silną pozycję w czołówce zestawienia. Nieufność wobec lidera Konfederacji wyraża 33% badanych, a obojętność – 13%.
Trzecie miejsce w rankingu zaufania zajął wicepremier i szef MSZ, Radosław Sikorski, z wynikiem 43%. Podobnie jak Mentzen, Sikorski zanotował spadek o 1 punkt procentowy w porównaniu z poprzednim badaniem. Nieufność wobec szefa MSZ deklaruje 35% respondentów, a obojętność – 11%.
Kosiniak-Kamysz i Trzaskowski z Wynikiem ex aequo
Na czwartym miejscu w rankingu zaufania znaleźli się ex aequo wicepremier i szef MON, Władysław Kosiniak-Kamysz oraz prezydent Warszawy, Rafał Trzaskowski, obaj z wynikiem po 40%. W przypadku Kosiniaka-Kamysza oznacza to spadek o 2 punkty procentowe, a w przypadku Trzaskowskiego – spadek o 4 punkty procentowe. Nieufność wobec Kosiniaka-Kamysza wyraża 29% badanych, a wobec Trzaskowskiego – 47%.
W dalszej części rankingu zaufania znaleźli się:
- Wicemarszałek Sejmu, lider Konfederacji Krzysztof Bosak (39% zaufania, 29% nieufności)
- Marszałek Sejmu, lider Polski 2050 Szymon Hołownia (36% zaufania, 43% nieufności)
- Lider Partii Razem Adrian Zandberg (35% zaufania, 23% nieufności)
Tusk i Kaczyński w dole stawki. Ale są osoby, którym Polacy ufają mniej
Premier Donald Tusk cieszy się zaufaniem 35% badanych, co oznacza spadek o 1 punkt procentowy w porównaniu z poprzednim badaniem. Nieufność wobec premiera wyraża 54% respondentów, co stanowi wzrost o 3 punkty procentowe.
Na kolejnych miejscach w rankingu zaufania znaleźli się:
- Były premier, wiceprezes PiS Mateusz Morawiecki (32% zaufania, 52% nieufności)
- Były szef MON, wiceprezes PiS Mariusz Błaszczak (30% zaufania, 41% nieufności)
- Prezes PiS Jarosław Kaczyński (30% zaufania, 59% nieufności)
- Marszałek Senatu Małgorzata Kidawa-Błońska (28% zaufania, 36% nieufności)
- Wicemarszałek Sejmu, współprzewodniczący Nowej Lewicy Włodzimierz Czarzasty (25% zaufania, 33% nieufności)
- Lider Korony Konfederacji Polski Grzegorz Braun (23% zaufania, 56% nieufności)
- Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski (22% zaufania, 17% nieufności, 46% nieznajomości)
- Minister finansów Andrzej Domański (20% zaufania, 17% nieufności, 50% nieznajomości)
Niektórych ministrów większość Polaków nawet nie zna
Badanie CBOS ujawniło również niską znajomość niektórych ministrów w społeczeństwie. Minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz cieszy się zaufaniem 19% badanych, a nie ufa jej 17%. Aż 46% ankietowanych zadeklarowało, że jej nie zna. Podobnie, ministrowi sprawiedliwości Waldemarowi Żurkowi ufa 19% badanych, tyle samo mu nie ufa, a nie zna go 48% respondentów.
Szef gabinetu prezydenta Paweł Szefernaker może liczyć na zaufanie 16% ankietowanych, nie ufa mu 17%, a nie zna go 53%. Z kolei szefowi prezydenckiej kancelarii Zbigniewowi Boguckiemu ufa 15% badanych, a nie ufa 16%; 59% deklaruje, że go nie zna.
Kaczyński liderem rankingu Nieufności
W rankingu nieufności pierwsze miejsce zajął prezes PiS Jarosław Kaczyński z wynikiem 59%, co oznacza wzrost o 6 punktów procentowych w porównaniu z poprzednim badaniem. Na drugim miejscu uplasował się lider Konfederacji Korony Polskiej, Grzegorz Braun z wynikiem 56% – to wzrost o 4 punkty procentowe wobec ostatniego badania w lipcu. Na trzecim miejscu znalazł się premier Donald Tusk, któremu po wzroście o 3 punkty procentowe, nie ufa 54% badanych.
Badanie zostało przeprowadzone na reprezentatywnej próbie pełnoletnich mieszkańców Polski, wylosowanej z rejestru PESEL. Zrealizowano je w dniach od 21 sierpnia do 1 września na próbie liczącej 917 osób (w tym: 64,6% metodą CAPI, 18,8% – CATI i 16,7% – CAWI).
Polecany artykuł: