Kapelan Nawrockiego ostro o Tusku! Nie gryzł się w język

Podczas meczu w Kownie, gdzie Polska wygrała 2:0, Donald Tusk zaprosił na spotkanie dzieci z Wilna.

Użycie przez Kancelarię Premiera określenia „dzieci polonijne” wywołało ostrą krytykę ze strony księdza Wąsowicza.

Duchowny podkreśla, że mieszkańcy Litwy identyfikujący się z polskością to Polacy, a nie Polonia, dbający o polskie tradycje i język.

Dlaczego to rozróżnienie jest tak ważne i co oznacza dla tożsamości Polaków poza granicami kraju?

Mecz, który odbył się w październiku w Kownie, zakończył się zwycięstwem Polski 2:0. Donald Tusk oglądał spotkanie z trybuny honorowej w towarzystwie litewskiej premier Ingi Ruginiene. Po meczu poinformowano, że premier Tusk zorganizował „coś miłego dla polonijnych dzieci z Wilna”, zapraszając je do wspólnego kibicowania. To właśnie określenie „dzieci polonijne” stało się zarzewiem konfliktu. Ksiądz Wąsowicz w rozmowie z Danielem Nawrockim, synem prezydenta, w ramach cyklu „Nawrocki w Polsce”, stanowczo skrytykował to sformułowanie.

- Dla nich największą obrazą jest powiedzenie, że są Polonią. Tak, jak zrobił to premier podczas ostatniego meczu. Kancelaria Premiera napisała, że Donald Tusk zaprosił dzieci polonijne z Wilna. To tak, jakbyś ich uderzył w twarz – stwierdził duchowny.

Tożsamość Polaków na Litwie

Ksiądz Wąsowicz podkreślił, że osoby mieszkające na Litwie, a identyfikujące się z polskością, nie powinny być nazywane Polonią.

- Nie możemy ich nazywać Polonią. To są Polacy, którzy zostali na polskich ziemiach i pilnują naszych narodowych tradycji, języka – dodał.

Wypowiedź księdza Wąsowicza wywołała dyskusję na temat właściwego nazewnictwa i postrzegania Polaków mieszkających poza granicami kraju, szczególnie w kontekście historycznym i kulturowym.

