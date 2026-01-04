Polacy wybrali największego wygranego polskiej polityki w 2025. Kto znalazł się na podium?

Karol Nawrocki zdobywa miażdżące zwycięstwo w sondażu prezydenckim, uzyskując 37,8% głosów, znacznie wyprzedzając konkurentów.

Donald Tusk i Radosław Sikorski zajmują kolejne miejsca, a Grzegorz Braun jest określany jako "czarny koń" z poparciem 7,6%.

Eksperci wskazują na poszukiwanie przez Polaków nowych twarzy w polityce, ale ostrzegają, że przyszły rok może przynieść zmianę lidera.

Karol Nawrocki, prezydent, uzyskał zdecydowane zwycięstwo w sondażu SW Research przeprowadzonym dla rp.pl, zdobywając 37,8% głosów. Jego wynik jest ponad czterokrotnie wyższy niż poparcie dla drugiego w kolejności Donalda Tuska. "Rzeczpospolita" sugeruje, że wysoki wynik Nawrockiego może być związany z niskim poparciem dla Jarosława Kaczyńskiego, który uzyskał zaledwie 0,9% głosów.

Drugie miejsce w sondażu zajął Donald Tusk z wynikiem 8,8%. Podium zamknął Radosław Sikorski, uzyskując 7,8% poparcia. Tuż za nim uplasował się Grzegorz Braun z 7,6% głosów, co czyni go "czarnym koniem" wyborów prezydenckich. Wśród innych kandydatów na prezydenta Sławomir Mentzen zdobył 5% głosów, a Adrian Zandberg 3,2%. Rafał Trzaskowski nie uzyskał wystarczającej liczby głosów, aby zostać uwzględnionym w zestawieniu. Na dalszych pozycjach znaleźli się Waldemar Żurek (minister sprawiedliwości) oraz Włodzimierz Czarzasty (marszałek Sejmu), którzy uzyskali odpowiednio 1,6% i 1,6% głosów.

Warto zauważyć, że ponad jedna piąta ankietowanych (21,8%) nie miała zdania na temat tego, kto jest największym zwycięzcą w polskiej polityce.

Opinia eksperta

Wyniki sondażu są zbieżne z opinią Łukasza Pawłowskiego, szefa Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. W programie "Gość Wydarzeń" Pawłowski podkreślił, jak szybko Karol Nawrocki zdobył rozpoznawalność, co przełożyło się na jego sukces w kampanii.

- Przypomnijmy sobie, że jeszcze rok temu o tej porze niewielu z nas wiedziało, kim Karol Nawrocki jest, a dzisiaj jest pierwszym obywatelem. Zdobył ponad 10 milionów głosów, jest najpopularniejszym obecnie politykiem. Jest zwycięzcą tego roku przykładem, że jednak Polacy szukają pewnej nowości w polityce, nowych twarzy, nowych nazwisk – powiedział ekspert.

Jednakże, Pawłowski wyraził również opinię, że pomimo obecnej popularności, Karol Nawrocki może nie powtórzyć sukcesu w kolejnym roku. Według niego, największym politycznym zwycięzcą 2026 roku może okazać się Grzegorz Braun.

- Grzegorz Braun jest takim idealnym mobilizatorem. To znaczy będzie taka alternatywa: albo kolejne cztery lata rządów Donalda Tuska, albo rządzić będzie nami Grzegorz Braun z Jarosławem Kaczyńskim i Mentzenem. Tak będzie brzmiała ta kampania wyborcza w ustach obecnej koalicji rządzącej – stwierdził Pawłowski na antenie Polsat News.

