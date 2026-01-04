Polacy wybrali największego wygranego polskiej polityki w 2025. Kto znalazł się na podium?

Sara Osiecka
Sara Osiecka
2026-01-04 10:17

Najnowszy sondaż wyłonił największego zwycięzcę polskiej polityki w 2025 roku. Wyniki badania wskazują na znaczące różnice w poparciu dla poszczególnych polityków oraz zaskakująco dużą liczbę osób niezdecydowanych.

2025 rok w polityce

i

Autor: Gadomski Marcin / Super Express; Paweł Dąbrowski / Super Express
  • Karol Nawrocki zdobywa miażdżące zwycięstwo w sondażu prezydenckim, uzyskując 37,8% głosów, znacznie wyprzedzając konkurentów.
  • Donald Tusk i Radosław Sikorski zajmują kolejne miejsca, a Grzegorz Braun jest określany jako "czarny koń" z poparciem 7,6%.
  • Eksperci wskazują na poszukiwanie przez Polaków nowych twarzy w polityce, ale ostrzegają, że przyszły rok może przynieść zmianę lidera.
  • Sprawdź, dlaczego Grzegorz Braun może okazać się największym politycznym zwycięzcą 2026 roku i jakie konsekwencje to może mieć dla polskiej sceny politycznej!

Karol Nawrocki, prezydent, uzyskał zdecydowane zwycięstwo w sondażu SW Research przeprowadzonym dla rp.pl, zdobywając 37,8% głosów. Jego wynik jest ponad czterokrotnie wyższy niż poparcie dla drugiego w kolejności Donalda Tuska. "Rzeczpospolita" sugeruje, że wysoki wynik Nawrockiego może być związany z niskim poparciem dla Jarosława Kaczyńskiego, który uzyskał zaledwie 0,9% głosów.

Drugie miejsce w sondażu zajął Donald Tusk z wynikiem 8,8%. Podium zamknął Radosław Sikorski, uzyskując 7,8% poparcia. Tuż za nim uplasował się Grzegorz Braun z 7,6% głosów, co czyni go "czarnym koniem" wyborów prezydenckich. Wśród innych kandydatów na prezydenta Sławomir Mentzen zdobył 5% głosów, a Adrian Zandberg 3,2%. Rafał Trzaskowski nie uzyskał wystarczającej liczby głosów, aby zostać uwzględnionym w zestawieniu. Na dalszych pozycjach znaleźli się Waldemar Żurek (minister sprawiedliwości) oraz Włodzimierz Czarzasty (marszałek Sejmu), którzy uzyskali odpowiednio 1,6% i 1,6% głosów.

Warto zauważyć, że ponad jedna piąta ankietowanych (21,8%) nie miała zdania na temat tego, kto jest największym zwycięzcą w polskiej polityce. 

Opinia eksperta

Wyniki sondażu są zbieżne z opinią Łukasza Pawłowskiego, szefa Ogólnopolskiej Grupy Badawczej. W programie "Gość Wydarzeń" Pawłowski podkreślił, jak szybko Karol Nawrocki zdobył rozpoznawalność, co przełożyło się na jego sukces w kampanii. 

- Przypomnijmy sobie, że jeszcze rok temu o tej porze niewielu z nas wiedziało, kim Karol Nawrocki jest, a dzisiaj jest pierwszym obywatelem. Zdobył ponad 10 milionów głosów, jest najpopularniejszym obecnie politykiem. Jest zwycięzcą tego roku przykładem, że jednak Polacy szukają pewnej nowości w polityce, nowych twarzy, nowych nazwisk – powiedział ekspert.

Przypominamy najważniejsze wydarzenia polityczne i afery 2025 roku. Pamiętasz je wszystkie?

Jednakże, Pawłowski wyraził również opinię, że pomimo obecnej popularności, Karol Nawrocki może nie powtórzyć sukcesu w kolejnym roku. Według niego, największym politycznym zwycięzcą 2026 roku może okazać się Grzegorz Braun.

- Grzegorz Braun jest takim idealnym mobilizatorem. To znaczy będzie taka alternatywa: albo kolejne cztery lata rządów Donalda Tuska, albo rządzić będzie nami Grzegorz Braun z Jarosławem Kaczyńskim i Mentzenem. Tak będzie brzmiała ta kampania wyborcza w ustach obecnej koalicji rządzącej – stwierdził Pawłowski na antenie Polsat News.

W naszej galerii zobaczysz Grzegorza Brauna z żoną i dziećmi:

Konwencja Wyborcza Grzegorza Brauna
10 zdjęć
Sonda
Kto według ciebie jest największym zwycięzcą polskiej polityki w 2025 roku?
TE WYDARZENIA ZMIENIŁY POLSKĘ! BIEDRZYCKA, PROF. DUDEK, OCZKOŚ, WALCZAK | PODSUMOWANIE ROKU 2025
Super Express Google News
Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji Mediateka ikona stacji
Mediateka ikona playlisty Podcasty Mediateka ikona playlisty Playlisty tematyczne

Player otwiera się w nowej karcie przeglądarki

SONDAŻ