Przypominamy najważniejsze wydarzenia polityczne i afery 2025 roku. Pamiętasz je wszystkie?

2025 rok obfitował w wiele ważnych politycznie wydarzeń. Nie zabrakło także głośnych afer. Sprawdź, czy pamiętasz je wszystkie.

Najważniejsze wydarzenia w Polsce

Kampania wyborcza i wybory prezydenckie

Pierwsza połowa roku zdecydowanie była zdominowana przez kampanię poprzedzającą wybory prezydenckie. Zmagało się ze sobą 13 kandydatów: Karol Nawrocki, Rafał Trzaskowski, Joanna Senyszyn, Szymon Hołownia, Grzegorz Braun, Krzysztof Stanowski, Adrian Zandberg, Marek Woch, Sławomir Mentzen, Magdalena Biejat, Marek Jakubiak, Artur Bartoszewicz i Maciej Maciak. Liczne debaty dawały pole do dyskusji, ale też obfitowały w wiele mniejszych afer, jak sprzeczka Stanowskiego i dziennikarki TVP Doroty Wysockiej-Snchepf, kontrowersyjne wypowiedzi Maciaka czy użycie snusa przez Karola Nawrockiego podczas transmisji na żywo.

Szerokim echem odbiła się sytuacja, gdy Rafał Trzaskowski dostał od Karola Nawrockiego flagę LGBT podczas jednej z debat, po czym zestawił ją na podłogę ze swojej mównicy. Odebrała ją Magdalena Biejat, która ustawiła ją przed sobą.

Pierwsza tura wyborów odbyła się 18 maja, wyłaniając dwóch kandydatów, którzy zmierzyli się w drugiej turze - Karola Nawrockiego i Rafała Trzaskowskiego. Ostatnie, 1 czerwca, większość Polaków wybrała byłego prezesa IPN.

Rekonstrukcja rządu

W środku roku, w lipcu 2025 r., premier Donald Tusk przeprowadził rekonstrukcję rządu. Miała ona na celu dostosowanie składu Rady Ministrów do aktualnych priorytetów i wyzwań, a także zmniejszenie liczby konstytucyjnych ministerstw.

Kluczowe zmiany:

Powołano nowe ministerstwa: m.in. Ministerstwo Energii oraz Ministerstwo Finansów i Gospodarki (połączone resorty).

Zmiana na stanowiskach: Powołania objęły nowych ministrów, m.in. w resorcie spraw zagranicznych, spraw wewnętrznych i administracji, zdrowia, sprawiedliwości oraz rolnictwa. Wicepremierem został m.in. minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski.

Zmniejszenie składu: Liczba ministrów konstytucyjnych została zredukowana.

Rotacja na stanowiskach marszałków

Zgodnie z umową koalicyjną rządzącej większości, pod koniec 2025 r. miała nastąpić rotacja na stanowisku Marszałka Sejmu. W listopadzie 2025 r. Szymona Hołownię zastąpił Włodzimierz Czarzasty. Od razu wprowadził kilka znaczących zmian i szeroko komentowanych, jak na przykład zakaz sprzedaży alkoholu w Sejmie. Wygłosił także orędzie, w którym ostro zwrócił się do prezydenta i zastrzegł, ze będzie stosował weto marszałkowskie.

- Będę stosował marszałkowskie weto wobec szkodliwych projektów legislacyjnych służących populizmowi i rozregulowaniu zasad funkcjonowania państwa. Będę zawsze zwracał uwagę na to, czy projekty ustaw mają realne źródła finansowania, czy służą tylko grze politycznej i skłóceniu obywateli - mówił między innymi.

Polityka zagraniczna i bezpieczeństwo

W drugiej połowie roku kwestie bezpieczeństwa i obrony pozostawały w centrum uwagi, zwłaszcza w kontekście trwającej wojny na Ukrainie. W grudniu 2025 r. odbyły się polsko-niemieckie konsultacje międzyrządowe w Berlinie, koncentrujące się na bezpieczeństwie, obronie i zwrocie polskich dóbr kultury.

W Polsce natomiast miały miejsce akty dywersji na kolei, które były przypisywane Rosji, co skutkowało podniesieniem alarmu terrorystycznego na niektórych liniach kolejowych.

Afery polityczne w Poslce

Afera Funduszu Sprawiedliwości

Jednym z centralnych tematów politycznych było rozliczanie nieprawidłowości z lat poprzednich, w szczególności związanych z wydatkowaniem publicznych pieniędzy. Kontynuowane były śledztwa w sprawie nieprawidłowości w wydawaniu dotacji z Funduszu Sprawiedliwości za czasów poprzedniego rządu. Sprawa obejmowała zarzuty dotyczące dotacji dla fundacji rzekomo powiązanych z politykami i duchownymi, które nie spełniały kryteriów programu, a także wątek umów medialnych na promocję Funduszu.

W tle trwały prace komisji śledczych (np. ds. wyborów kopertowych, Pegasusa), które generowały liczne zawiadomienia do prokuratury o możliwości popełnienia przestępstwa przez polityków poprzedniej władzy (głównie PiS). Minister Sprawiedliwości Adam Bodnar zapowiedział, że rozliczenia będą prowadzone na kilku poziomach.

Kontrowersje wokół wydatkowania środków z KPO

W połowie roku wybuchła afera związana z wydatkowaniem środków z Krajowego Planu Odbudowy, która dotknęła rządzącą koalicję. Ujawniono między innymi, że dotacje z KPO przeznaczone dla branży gastronomicznej i hotelarskiej (HoReCa) były wydawane na cele budzące ogromne kontrowersje, takie jak: zakup jachtów, saun, solariów, drogich ekspresów do kawy, a nawet wirtualnych strzelnic czy kursów brydża sportowego.

Premier Donald Tusk i odpowiedzialni ministrowie stanowczo skrytykowali te praktyki, określając je mianem "funduszowego cwaniactwa", i zapowiedzieli zero tolerancji dla marnotrawstwa środków. W efekcie, prezes Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP), odpowiedzialnej za program, została odwołana. Sprawą zajęła się Prokuratura Regionalna.

Afery wokół wyborów prezydenckich

W trakcie kampanii przed I turą wyborów prezydenckich 2025 doszło do sporu na tle finansowania politycznego. Opozycja (m.in. Sławomir Mentzen) podniosła zarzuty, że Platforma Obywatelska nielegalnie finansuje kampanię wyborczą, stojąc za tzw. "kampanią profrekwencyjną" w internecie, która promowała Rafała Trzaskowskiego i atakowała jego rywali.Kontrowersje wzbudziło ujawnienie, że prezes fundacji stojącej za tymi reklamami był wcześniej asystentem posłanki Koalicji Obywatelskiej, co sugerowało niejawne powiązania.

Pojawiło się także sporo kontowersji wokół Karola Nawrockiego. Wokół kandydata narosły pytania dotyczące jego poświadczenia bezpieczeństwa, zwłaszcza w kontekście historii związanej z pozyskaniem kawalerki. Zwracano uwagę na "paradoks Nawrockiego": jako prezes IPN musiał posiadać poświadczenie, ale jako Prezydent RP już nie. Pojawiało się także wiele doniesień o przeszłości ówczesnego kandydata, wiążących go między innymi ze środowiskami kibolskimi czy sutenerstwem. Ostatecznie żadne z nich nie przeszkodziły mu w wygraniu wyborów prezydenckich.