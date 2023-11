Kandydatura Tuska na premiera zagrożona? Ważny werdykt komisji

Komisja ds. rosyjskich wpływów wydała rekomendację, aby Donald Tusk nie zajmował kluczowych stanowisk w państwie

- Prezentujemy raport cząstkowy z trzech miesięcy prac komisji ds. badania rosyjskich wpływów; jest wymuszony wnioskiem o odwołanie członków komisji - powiedział w środę podczas konferencji prasowej przewodniczący komisji Sławomir Cenckiewicz. Dodał, że raport opiera się na materiałach jawnych, niektóre zostały odtajnione kilka godzin temu.

Z kolei będący członkiem komisji doradca Andrzeja Dudy Andrzej Zybertowicz przedstawił dwie części rekomendacji. Pierwsza część dotyczyła grupy osób, które"odpowiadały za nadzór nad służbami specjalnymi RP, w tym nad SKW". Z kolei druga część dotyczy "trójki funkcjonariuszy SKW w odniesieniu do następujących osób: premier Donald Tusk i minister Jacek Cichocki, ministrowie: Bogdan Klich, Tomasz Siemoniak i Bartłomiej Sienkiewicz".

Jest to o tyle istotne, że niebawem Donald Tusk ma zostać wybrany na premiera przez nową większość w Sejmie. Wynik pracy komisji jest na ten moment jedynie rekomendacją.

- Komisja rekomenduje niepowierzanie im zadań, stanowisk i funkcji publicznych związanych z odpowiedzialnością za bezpieczeństwo państwa - powiedział Zybertowicz.

Jak mówił doradca prezydenta RP, po analizie dostępnych zeznań z prokuratury, stwierdzono cały szereg zaniedbań w kontekście bezpieczeństwa państwa.

- [..] mieliśmy wrażenie, że politycy odpowiedzialni za bezpieczeństwo państwa, nie interesowali się bezpieczeństwem państwa, że ten zakres ich odpowiedzialności nie był dla nich priorytetowy - powiedział Zybertowicz.

Raport komisji zostanie opublikowany

Członek komisji mówił również o potrzebie przeglądu polskiej polityki energetycznej, wpływów Rosji na trzeci sektor, media i politykę zagraniczną, oraz sprawdzenia roli podmiotów gospodarczych na polskim rynku, w których znajdowały się rosyjskie udziały.

Z kolei Cenckiewicz podał, że jest to raport cząstkowy (ok. 100 stron) związany z niespełna trzema miesięcy prac komisji, które nie mogą być kontynuowane w obecnym składzie przez odwołanie wszystkich członków komisji badającej wpływy rosyjskie. Prawdopodobnie nowa większość w Sejmie powoła do komisji nowych członków.

Raport cząstkowy będzie opublikowany na stronie KPRM, dokument opiera się jedynie na materiałach jawnych, które zostały odtajnione "kilka godzin temu".

Komisja ds. wpływów rosyjskich została powołana podczas drugiej kadencji PiS, gdy szefem rządu był Mateusz Morawiecki. Budziła spore kontrowersje, nazwana została "Lex Tusk", a PiS zarzucano, że próbuje wyeliminować swoich przeciwników politycznych zabraniając im pełnienia funkcji publicznej. W komisji zasiadali jedynie kandydaci Prawa i Sprawiedliwości, opozycja nie wyznaczyła swoich kandydatów, a Konfederacja głosowała przeciwko.

