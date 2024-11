Kandydat PiS na prezydenta. Czarnek ostro o Morawieckim

TV Republika podała w czwartek po południu, że szef IPN Karol Nawrocki miałby zostać kandydatem PiS w wyborach prezydenckich. Z kolei według portala wPolsce.pl Nawrocki miałby startować jako kandydat obywatelski, a PiS jedynie udzieliłoby mu poparcia. Czarnek pytany w piątek w radiu Wnet o kandydata PiS na prezydenta zwrócił uwagę, że medialne doniesienia dementował w czwartek rzecznik partii Rafał Bochenek i zaznaczył, że "nic nie jest jeszcze rozstrzygnięte". "Ktoś puścił informację do mediów o tym, że mój przyjaciel Karol Nawrocki jest kandydatem na prezydenta, z czego bym się bardzo cieszył oczywiście, natomiast nie ma takiej decyzji jeszcze" - powiedział. Jak dodał, któryś "ze stronników jednego z kandydatów puścił informację bez konsultacji pewnie z centralą, skoro było dementi". "Ja tylko na tym opieram swoją tezę" - dodał. Czarnek wyraził jednocześnie nadzieję, że na konwencji w niedzielę w Krakowie dojdzie do ogłoszenia kandydata PiS. "Już chcemy tego kandydata wszyscy w PiS, bo już chcemy jeździć po Polsce z kandydatem na sztandarze" - powiedział. Ocenił jednocześnie, że jeśli faktycznie to Nawrocki będzie kandydatem, to wygra on wybory. Czarenk zapewnił też, że na pewno nie będzie szefem sztabu wyborczego.

Przemysław Czarnek przyznał również, że postawienie w wyborach prezydenckich na Mateusza Morawieckiego, byłoby złą decyzją. - Mateusz Morawiecki nie będzie wskazany bo Mateusz Morawiecki gdyby był wskazany, to znaczy, że idziemy prosto na przegraną w wyborach prezydenckich. Dlatego że nie poprze Mateusza Morawieckiego cały elektorat prawicowy, bo nie poprze go Konfederacja i wyborcy Konfederacji - ocenił były minister edukacji.

Kto będzie kandydatem PiS?

W czwartek wiceprezes PiS w okręgu krakowskim Michał Drewnicki poinformował PAP, że w niedzielę w Krakowie Prawo i Sprawiedliwość ogłosi kandydata prawicy na prezydenta Polski. Rzecznik PiS napisał później na X, że w sprawie kandydata na prezydenta nie zapadła żadna decyzja. Bochenek podkreślił, o tym kto będzie kandydatem PiS kierownictwo formacji poinformuje w najbliższych dniach. Wśród potencjalnych kandydatów PiS na prezydenta wymieniani byli Nawrocki, Czarnek, a także europoseł, były kandydat na prezydenta stolicy Tobiasz Bocheński. Poseł PiS Ryszard Terlecki mówił w środę w Polsat News, że "w tej chwili rozstrzyga się wybór między dwoma nazwiskami" i że chodzi Czarnka i Nawrockiego.

CZY POWINNIŚMY WYJŚĆ Z UNII? CZARNEK ODPOWIADA Rozwijamy nasz serwis dzięki wyświetlaniu reklam. Blokując reklamy, nie pozwalasz nam tworzyć wartościowych treści. Wyłącz AdBlock i odśwież stronę.