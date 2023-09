Kaleta i Szczerba pokłócili się na wizji! Nie chcieli podać sobie ręki

Jarosław Kaczyński: połowa klubu KO do mnie dzwoni

Szczerba i Kaleta pokłócili się na wizji

W trakcie "Expressu Wieczornego" przytoczony został raport NIK, który oskarża spółki Skarbu Państwa o niegospodarność dotycząca tworzenia sieci szpitali tymczasowych, które miały powstać bez planów, analiz i kalkulacji. NIK podało również, że Polska nie była gotowa na pandemię mimo sygnałów ostrzegawczej, ponadto szef Najwyższej Izby Kontroli wskazywał, że środki z funduszu covidowego były wydawane na rzeczy niezwiązane z pandemią. Sprawę ma zbadać Trybunał Konstytucyjny.

- Panu Kalecie nie przeszkadza startowanie z jednej listy z panem Cieszyńskim, który podpisywał umowy z handlarzem bronią, umowy zniknęły, 50 mln zniknęło, handlarz zniknął, nie wiadomo co się z nim stało, prokuratura regionalna w Lublinie, też kolega pani Ziobry, prokurator regionalny złożył śledztwo. Oczywiście złożyliśmy zażalenie [...] ta sprawiedliwość prędzej czy później przyjdzie i już kolegów w prokuraturze krajowej nie będzie - mówił Szczerba.

- Przede wszystkim NIK jest dzisiaj sztabem wyborczym opozycji, syn pana Banasia startuje w wyborach, był szarą eminencją w NIK-u cały czas, występował pan Banaś z Konfederacją na konferencjach, więc trzeba podchodzić z dużą ostrożnością do takich raportów, szczególnie w czasie wyborów. Natomiast łatwo jest mówić o zarzadzaniu państwem, gdy państwo zwalczyło kryzys. Pamiętam pierwsze tygodnie pandemii, pan Szczerba latał i mówił, że ludzie będą umierać na korytarzach, jak we Włoszech - komentował Kaleta, na co Szczerba odparł, że "nic takiego nie mówił".

Politycy nie podadzą sobie ręki

Po dosyć zażartych dyskusjach, prowadzący program Hubert Biskupski zaproponował, aby politycy podali sobie rękę i przeprosili za słowa, które tutaj padły.

- Nie mam zamiaru - stwierdził Kaleta.

- Nie, wie pan niestety Ziobro jest takim szkodnikiem, a pan Kaleta jest jego pomocnikiem, oni zablokowali środki dla Warszawy, KPO nie mamy przez takich ludzi jak Kaleta, środki europejskie są zagrożone na rozwój metra - mówił Szczerba.

- Na plecach Niemców chcecie przejąć władzę w Polsce, to jest Targowica - mówił Kaleta.

- Pan ma taką tendencję, że pan nigdy nie atakuje Putina, pan zawsze atakuje Niemcy i Zachód i tutaj też widzę jakieś drugie dno, ma pan jakieś problem - mówił Szczerba.