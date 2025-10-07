Jarosław Kaczyński ostro krytykuje działania ministra sprawiedliwości

Prezes PiS zarzuca Żurkowi łamanie prawa i niszczenie polskiego sądownictwa.

Sprawdź, co dokładnie powiedział Kaczyński i zobacz nowy spot PiS.

Kaczyński o Żurku

Jarosław Kaczyński nie kryje swojego oburzenia działaniami Waldemara Żurka. Prezes PiS, zapytany o ministra sprawiedliwości na korytarzach sejmowych, w ogóle nie hamował się w swojej ocenie! - Waldemar Żurek jest człowiekiem, który powinien się znaleźć, i to na bardzo długie lata, w państwowych zakładach karnych i wierzę w to, że się znajdzie. Bo łamie prawo w sposób tak bezczelny, jak jeszcze dotąd nie łamano - grzmiał Kaczyński.

Wcześniej prezes PiS zaatakował go na platformie X. - Najpierw nielegalnie przejęli prokuraturę, potem wbrew opiniom kolegiów sędziowskich wymienili prezesów sądów, a teraz chcą ręcznie wyznaczać sędziów do orzekania. W dodatku zapowiadają likwidację CBA... Czy to nie układa się w jeden scenariusz pt.: «Bezkarność dla swoich»?” - pisał. Prezes PiS uważa, że działania te wpisują się w szerszy scenariusz, którego celem jest zapewnienie bezkarności osobom związanym z obecną władzą. - Rozporządzenie Żurka to złamanie Konstytucji (art. 7) i ustaw. To kolejne bezprawne działanie tej ekipy, które stawia pod znakiem zapytania legalność tego rządu, a już na pewno legalność obecnego ministra sprawiedliwości! – dodał.

Najpierw nielegalnie przejęli prokuraturę, potem wbrew opiniom kolegiów sędziowskich wymienili prezesów sądów, a teraz chcą ręcznie wyznaczać sędziów do orzekania. W dodatku zapowiadają likwidację CBA... Czy to nie układa się w jeden scenariusz pt.: "Bezkarność dla swoich"?➡️…— Jarosław Kaczyński (@OficjalnyJK) October 3, 2025

Nowy spot PiS

Prawo i Sprawiedliwość w swoim najnowszym spocie również odniosło się do ostatnich działań rządzących w zakresie wymiaru sprawiedliwości. – Oni cofają nas do czasów sędziów na telefon. Zmienili sposób wyboru składów orzekających. Teraz o tym, kto będzie sądził, zdecyduje nie losowanie, ale ich ludzie – słyszymy na nagraniu. Zdaniem Prawa i Sprawiedliwości, efektem przejęcia przez rządzących sądownictwa jest to, że sprawy kolegów Tuska, czyli Sławomira Nowaka, Tomasza Grodzkiego czy Romana Giertycha zostały zamiecione pod dywan.

– To nie reforma sądów, to ich przejęcie. Polacy zasługują na niezależne, uczciwe sądy, a nie na polityczny dyktat Tuska i Żurka – podsumowuje lektor w spocie opublikowanym we wtorek na oficjalnym profilu Prawa i Sprawiedliwości na platformie X.

🟥 Tak wyglądają sądy Tuska i Żurka.⚫️ Nie ma już losowania składów, jest telefon i układ.⚫️ Sprawy kolegów z PO umorzone, zamiecione pod dywan.‼️ To nie reforma sądów. To przejęcie wymiaru sprawiedliwości. pic.twitter.com/UpoPoxGhTQ— Prawo i Sprawiedliwość (@pisorgpl) October 7, 2025

