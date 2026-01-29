Jarosław Kaczyński zdecydowanie odciął się od możliwości zawarcia koalicji z Grzegorzem Braunem.

W nowym sondażu Polacy ocenili, czy taki sojusz jest według nich realny.

Wyniki jednoznacznie wskazują, że większość badanych nie uwierzyła w słowa prezesa PiS.

Zobaczcie szczegółowe wyniki i sami zagłosujcie w naszej sondzie.

Ledwie kilka dni temu Jarosław Kaczyński stanowczo przekonywał, że nie widzi żadnej możliwości koalicji z Grzegorzem Braunem. Wyjaśnił też, dlaczego jest to jego zdaniem niedopuszczalny scenariusz. - Sprawa sojuszu, tu trzeba to sobie jasno powiedzieć, może to was zaskoczy, ale to mój obowiązek jako Polaka i polityka - żadnych sojuszy z Braunem. Sojusz z nim to jak sojusz z Putinem, to poza wszelkimi wątpliwościami. Rozumiem, że on jest sprawnym retorem i trafia w realne emocje i problemy, ale to jest robione w sposób, który kompromituje Polskę straszliwie i wyklucza współpracę z USA. To zaś oznacza uderzenie w polskie bezpieczeństwo. Chcę to powiedzieć państwu: to by była droga do nieszczęścia Polski, skrajnego nieszczęścia - stwierdził prezes PiS (WIĘCEJ: Jarosław Kaczyński ostro o Grzegorzu Braunie! "Sojusz z nim to jak sojusz z Putinem").

Tymczasem z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że większość Polaków spodziewa się, iż Jarosław Kaczyński byłby gotów na koalicję z Grzegorzem Braunem, gdyby była to jedyna droga do utworzenia rządu. Aż 42,4 proc. respondentów odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 29,6 proc. – „raczej tak”. Przeciwnego zdania jest jedynie 16,1 proc. ankietowanych, z czego tylko 4,7 proc. wybrało opcję „zdecydowanie nie”. Pozostałe 11,9 proc. nie ma zdania w tej sprawie.

Zobacz: Afera w Auschwitz! Prezydent pominięty podczas uroczystości?! Jego minister grzmi!

Największą pewność co do pragmatyzmu Jarosława Kaczyńskiego mają wyborcy obecnej koalicji rządzącej (Koalicja Obywatelska, Polska 2050, Polskie Stronnictwo Ludowe, Lewica). Aż 88 proc. z nich uważa, że koalicja PiS z Konfederacją mogłaby dojść do skutku. Co więcej, aż 63 proc. wyborców koalicji rządzącej jest „zdecydowanie” przekonanych o takim scenariuszu, a 25 proc. – „raczej”. W tej grupie jedynie 4 proc. pytanych jest przeciwnego zdania (4 proc. – „raczej nie”, 0 proc. – „zdecydowanie nie”), a 8 proc. nie ma zdania.

Sprawdź: PILNE! Awaria rządowego samolotu! Wicepremier musiał wracać do Warszawy! Co się stało?

Wśród wyborców opozycji (PiS i Konfederacji) we wspólne rządy Kaczyńskiego z Braunem wierzy łącznie 61 proc. uczestników badania (31 proc. – „zdecydowanie tak”, 30 proc. – „raczej tak”). Sceptycznie wobec takiego scenariusza nastawionych jest 23 proc. elektoratu opozycji (9 proc. – „zdecydowanie nie”, 14 proc. – „raczej nie”). Zdania w tej sprawie nie ma 16 proc. pytanych.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 16-18.01.2026 r., metodą CATI&CAWI, na grupie 1000 osób.

Galeria poniżej: Jarosław Kaczyński w Starachowicach – Hołd dla Matki i Refleksje o Polsce

Sonda Czy sądzisz, że ewentualna koalicja partii Jarosława Kaczyńskiego i Grzegorza Brauna jest możliwa? Jak najbardziej Śmiem wątpić, ale kto wie Bez szans! Jest mi to zupełnie obojętne