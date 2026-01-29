Kaczyński wejdzie w koalicję z Braunem? Ten wynik nie pozostawia żadnych złudzeń

Piotr Margielewski
Piotr Margielewski
2026-01-29 17:20

- Żadnych sojuszy z Braunem. Sojusz z nim to jak sojusz z Putinem, to poza wszelkimi wątpliwościami - jeszcze w poprzedni weekend przekonywał Jarosław Kaczyński. Cóż, najwyraźniej jego słowa nie przebiły się należycie, bądź też większość społeczeństwa nie dała im jednak wiary. Najnowszy sondaż United Surveys dla Wirtualnej Polski rzuca jasne światło na tę kwestię. Wyniki sondażu są jednoznaczne i lekko zaskakujące – aż 72 proc. ankietowanych uważa, że prezes PiS byłby jednak skłonny do zawarcia takiego sojuszu po wyborach. Co więcej, wyborcy obecnej koalicji rządzącej są jeszcze bardziej przekonani o takim scenariuszu.

Braun, Kaczyński

i

Autor: Paweł Dąbrowski/Super Express
  • Jarosław Kaczyński zdecydowanie odciął się od możliwości zawarcia koalicji z Grzegorzem Braunem.
  • W nowym sondażu Polacy ocenili, czy taki sojusz jest według nich realny.
  • Wyniki jednoznacznie wskazują, że większość badanych nie uwierzyła w słowa prezesa PiS.
  • Zobaczcie szczegółowe wyniki i sami zagłosujcie w naszej sondzie.

Ledwie kilka dni temu Jarosław Kaczyński stanowczo przekonywał, że nie widzi żadnej możliwości koalicji z Grzegorzem Braunem. Wyjaśnił też, dlaczego jest to jego zdaniem niedopuszczalny scenariusz. - Sprawa sojuszu, tu trzeba to sobie jasno powiedzieć, może to was zaskoczy, ale to mój obowiązek jako Polaka i polityka - żadnych sojuszy z Braunem. Sojusz z nim to jak sojusz z Putinem, to poza wszelkimi wątpliwościami. Rozumiem, że on jest sprawnym retorem i trafia w realne emocje i problemy, ale to jest robione w sposób, który kompromituje Polskę straszliwie i wyklucza współpracę z USA. To zaś oznacza uderzenie w polskie bezpieczeństwo. Chcę to powiedzieć państwu: to by była droga do nieszczęścia Polski, skrajnego nieszczęścia - stwierdził prezes PiS (WIĘCEJ: Jarosław Kaczyński ostro o Grzegorzu Braunie! "Sojusz z nim to jak sojusz z Putinem"). 

Tymczasem z sondażu United Surveys dla Wirtualnej Polski wynika, że większość Polaków spodziewa się, iż Jarosław Kaczyński byłby gotów na koalicję z Grzegorzem Braunem, gdyby była to jedyna droga do utworzenia rządu. Aż 42,4 proc. respondentów odpowiedziało „zdecydowanie tak”, a 29,6 proc. – „raczej tak”. Przeciwnego zdania jest jedynie 16,1 proc. ankietowanych, z czego tylko 4,7 proc. wybrało opcję „zdecydowanie nie”. Pozostałe 11,9 proc. nie ma zdania w tej sprawie. 

Największą pewność co do pragmatyzmu Jarosława Kaczyńskiego mają wyborcy obecnej koalicji rządzącej (Koalicja Obywatelska, Polska 2050, Polskie Stronnictwo Ludowe, Lewica). Aż 88 proc. z nich uważa, że koalicja PiS z Konfederacją mogłaby dojść do skutku. Co więcej, aż 63 proc. wyborców koalicji rządzącej jest „zdecydowanie” przekonanych o takim scenariuszu, a 25 proc. – „raczej”. W tej grupie jedynie 4 proc. pytanych jest przeciwnego zdania (4 proc. – „raczej nie”, 0 proc. – „zdecydowanie nie”), a 8 proc. nie ma zdania. 

Wśród wyborców opozycji (PiS i Konfederacji) we wspólne rządy Kaczyńskiego z Braunem wierzy łącznie 61 proc. uczestników badania (31 proc. – „zdecydowanie tak”, 30 proc. – „raczej tak”). Sceptycznie wobec takiego scenariusza nastawionych jest 23 proc. elektoratu opozycji (9 proc. – „zdecydowanie nie”, 14 proc. – „raczej nie”). Zdania w tej sprawie nie ma 16 proc. pytanych.

Sondaż został przeprowadzony w dniach 16-18.01.2026 r., metodą CATI&CAWI, na grupie 1000 osób.

Sonda
Czy sądzisz, że ewentualna koalicja partii Jarosława Kaczyńskiego i Grzegorza Brauna jest możliwa?
