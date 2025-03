Kaczyński o śmierci Barbary Skrzypek: "To pierwsza ofiara śmiertelna bezprawia"

Jarosław Kaczyński w programie „Karty na stół” na antenie Telewizji wPolsce24 podzielił się swoimi przemyśleniami na temat tragicznej śmierci Barbary Skrzypek. Prezes PiS wyraził głębokie przekonanie, że przesłuchanie, któremu została poddana, miało bezpośredni wpływ na jej stan zdrowia i ostatecznie przyczyniło się do jej zgonu.

"Jestem głęboko przekonany, że miało, bo po prostu śp. Barbara Skrzypek już od momentu, kiedy dostała wezwanie była bardzo zdenerwowana. (…) Była na tego typu sytuacje jakoś uczulona (…), wiedziała tutaj, z kim miała do czynienia. Pani, która tutaj była prokuratorem i niestety ciągle jest prokuratorem referentem tej sprawy to osoba można powiedzieć sławna. Śp. Barbara Skrzypek obserwowała życie publiczne bardzo uważnie (…). Wiedziała, z kim będzie miała do czynienia i to ją na pewno bardzo, ale to bardzo stresowało. Sam przebieg przesłuchania, odmowa udziału pełnomocnika, nie wzięcie pod uwagę, że ona jest w bardzo złym stanie jeśli chodzi o zdrowie (…), to musiało być dodatkowo denerwujące" – mówił Kaczyński w rozmowie z redaktor Małgorzatą Raczyńską-Weinsberg.

Kaczyński podkreślił, że Skrzypek była osobą bardzo wrażliwą na kwestie związane z prawem i sprawiedliwością, a świadomość, z kim będzie miała do czynienia podczas przesłuchania, wywołała u niej ogromny stres. Dodał, że odmowa udziału pełnomocnika oraz zignorowanie jej problemów zdrowotnych podczas przesłuchania dodatkowo pogorszyły jej samopoczucie.

Ostatnia rozmowa i tragiczne skutki

Prezes PiS opowiedział o swojej ostatniej rozmowie telefonicznej z Barbarą Skrzypek, która odbyła się tuż przed jej śmiercią.

"Z tego, co mi mówiła w jedynej przed śmiercią rozmowie telefonicznej krótkiej, to wyszła w złym stanie, miała kłopoty z oddychaniem, potem na 4 godziny padła, spała, nawet nie zdjęła marynarki, co znając jej bardzo uporządkowany sposób życia, działania, było dowodem najwyższego zmęczenia i wyczerpania. Później miała znów kłopoty z oddychaniem, duszności. Niestety odmówiła wezwania lekarza, ja jej to proponowałem, Później po momencie poprawy nastąpiło znów pogorszenie i w efekcie śmierć. Nie mam najmniejszej wątpliwości, że te dwie sprawy były ze sobą ściśle związane" – relacjonował Kaczyński.

Kaczyński nie ma wątpliwości, że pogorszenie stanu zdrowia Skrzypek i jej śmierć były bezpośrednio związane z przebiegiem przesłuchania. Uważa, że stres i wyczerpanie, których doświadczyła, przyczyniły się do jej tragicznego końca.

"To jest pierwsza ofiara śmiertelna tego nagminnego łamania prawa, sytuacji, kiedy prawo przestało obowiązywać. Jeżeli premier mówi, że prawo, to jest to, co on uważa za prawo (…), to można powiedzieć, że mechanizm prawny przestał obowiązywać, mechanizm państwa cywilizowanego. (…) Mamy do czynienia ze stanem skrajnego bezprawia, które prowadzi do ofiar śmiertelnych, ale też cierpienia wielu innych ludzi. (…) To jest w najlepszym razie autorytaryzm, który przybiera od razu ostre formy" – grzmiał Kaczyński.

Prezes PiS wyraził obawę, że w Polsce dochodzi do nagminnego łamania prawa, co prowadzi do tragicznych konsekwencji. Jego zdaniem, sytuacja ta przypomina autorytaryzm, który zagraża podstawowym zasadom państwa prawa.

