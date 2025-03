Czarnek atakuje Mentzena i Stanowskiego. „Studia płatne? To dramat!”

Prokuratura Okręgowa Warszawa-Praga nie ustaje w wysiłkach, by wyjaśnić okoliczności śmierci Barbary Skrzypek. Jak dowiedział się "Fakt", przesłuchano już trzech kluczowych świadków w tej sprawie.

"W śledztwie przesłuchani zostali w charakterze świadków członkowie najbliższej rodziny zmarłej tj. mąż i syn, a także lekarz, który stwierdził zgon Barbary Skrzypek" – informuje Norbert Antoni Woliński, rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga. Ponadto, śledczy podjęli kroki w celu dotarcia do innych osób, które mogły mieć kontakt ze zmarłą w okresie poprzedzającym jej śmierć. "Zlecono policji przesłuchanie osób, które miały kontakt ze zmarłą w okresie bezpośrednio poprzedzającym jej śmierć" – dodaje rzecznik.

Polityczne tło sprawy

Śmierć Barbary Skrzypek wywołała ogromne emocje, zwłaszcza w kontekście jej powiązań z prezesem PiS. Jarosław Kaczyński publicznie stwierdził, że stała się ona "ofiarą reżimu", co dodatkowo podsyciło atmosferę wokół sprawy.

Prokuratura Okręgowa, prowadząca śledztwo w sprawie budowy dwóch wież, w której Skrzypek zeznawała jako świadek, odtajniła i opublikowała protokół z jej zeznań. Decyzja ta miała na celu zapewnienie transparentności i rozwianie wszelkich wątpliwości dotyczących jej roli w tej sprawie.

Ustalenia "Faktu" i reakcja Jarosława Kaczyńskiego

Dziennikarze "Faktu" zapytali śledczych, czy w gronie osób, które zostaną przesłuchane, znajduje się również Jarosław Kaczyński. Prokuratura nie udzieliła jednak odpowiedzi na to pytanie.

Sam prezes PiS odniósł się do kwestii kontaktu z Barbarą Skrzypek po jej przesłuchaniu w prokuraturze. "Chciałem przy okazji powiedzieć, że nie było po przesłuchaniu żadnej bezpośredniej rozmowy między mną a panią Barbarą Skrzypek. Rozmawialiśmy krótko przez telefon, zostałem poinformowany, że ona po prostu nie jest w stanie, nie ma możliwości rozmowy. Była chyba wtedy wtedy już po obudzeniu się, po kilkugodzinnym śnie, ale mimo wszystko w dalszym ciągu była bardzo złej formie. Natomiast niestety nie chciała pomocy lekarskiej, bo uważała, że to jakoś minie" – relacjonował Kaczyński.

Działania prokuratury: dokumentacja medyczna i sekcja zwłok

Prokuratura podjęła szereg działań mających na celu zebranie jak najszerszego materiału dowodowego. W tym celu zwrócono się do Narodowego Funduszu Zdrowia o informacje dotyczące świadczeń medycznych udzielanych zmarłej.

"W toku postępowania zwrócono się do Narodowego Funduszu Zdrowia o przekazanie informacji o udzielanych świadczeniach medycznych zmarłej oraz do placówki medycznej, z której przybył lekarz stwierdzający zgon celem uzyskania dokumentacji medycznej zmarłej" – informuje prokuratura.

Kluczowym elementem śledztwa była sekcja zwłok Barbary Skrzypek. "Postanowieniem z dnia 18 marca 2025 r. zasięgnięto opinii biegłego lekarza z zakresu medycyny sądowej w celu przeprowadzenia oględzin i otwarcia zwłok zmarłej Barbary Skrzypek. W toku sekcji zwłok pobrano niezbędne próbki do dalszych badań. Aktualnie biegły nie sporządził jeszcze pisemnej opinii" – wyjaśnia rzecznik Prokuratury Okręgowej Warszawa-Praga.

Sekcja zwłok wykazała rozległy zawał serca jako przyczynę śmierci. Jednakże, prokuratura nie wyklucza innych potencjalnych przyczyn i kontynuuje szczegółowe badania.

Dalsze kroki śledztwa

Śledztwo w sprawie śmierci Barbary Skrzypek jest w toku, a prokuratura nie wyklucza żadnej hipotezy. Jak informuje prok. Norbert Antoni Woliński, "na obecnym etapie podejmowane są kolejne decyzje co do dalszych czynności procesowych, o których Prokuratura aktualnie nie może poinformować". Podkreślił, że postępowanie toczy się "w sprawie", co oznacza, że na obecnym etapie nikomu nie postawiono zarzutów.

Przesłuchanie Barbary Skrzypek.