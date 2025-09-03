Kaczyński triumfuje. PiS wyprzedza KO! Jedna partia zalicza konkretny spadek

Najnowszy sondaż partyjny wskazuje na wzrost poparcia dla PiS, które wyprzedza Koalicję Obywatelską.

Konfederacja zanotowała znaczący spadek, choć utrzymuje trzecią pozycję.

Ekspert wskazuje na demobilizację wyborców oraz wpływ tematu Ukrainy i kwestii migracyjnych na wzrost poparcia dla PiS.

Dlaczego młodzi wyborcy odwracają się od Konfederacji i co to oznacza dla polskiej sceny politycznej?

Na drugim miejscu - zgodnie z odpowiedziami respondentów, znalazłaby się Koalicja Obywatelska z poparciem na poziomie 27,1 proc., czyli o 1 pkt proc. mniejszym, niż wskazano to w poprzednim badaniu. Z sondażu "Wirtualnej Polski" wynika, że najwięcej straciła jednak Konfederacja - co prawda utrzymuje się na trzeciej pozycji, natomiast zagłosowałoby na nią 13,2 proc. ankietowanych, czyli o ponad 4 pkt. proc. mniej w porównaniu z poprzednim badaniem. Lewica mogłaby liczyć na 7,4 proc. poparcia, Polskie Stronnictwo Ludowe 3,9 proc. a Polska 2050 - 3,4 proc. Partia Razem uzyskałaby 3,2 proc., a Konfederacja Korony Polskiej Grzegorza Brauna – 3,1 proc. Niemal 10 proc. badanych pozostaje niezdecydowanych.

PiS zyskuje. Z jakiego powodu?

"WP" zapytała prof. Rafała Chwedoruka z UW, skąd ten wzrost poparcia dla PiS. "Wyjaśnieniem może być demobilizacja części wyborców oraz odpływ głosów do innych komitetów. Ostatnio, szczególnie ugrupowanie Grzegorza Brauna zyskiwało kosztem PiS-u. Można więc mówić o kryzysie poparcia u Brauna, który naturalnie działa na korzyść największej partii opozycyjnej". Jego zdaniem istotny jest też temat Ukrainy. "PiS w podejściu do Ukrainy nie różnił się od rządu, ale pojawienie się Karola Nawrockiego, który wszedł w przestrzeń między PiS a Konfederację, zaostrzyło język PiS-u w tej sprawie. W tle pojawiają się również kwestie migracyjne" - komentuje ekspert.

Konfederacja spada, bo są wakacje?

Dużego spadku notowań Konfederacji prof. Chwedoruk upatruje natomiast w tym, że... są wakacje. "Młody człowiek łatwo zmienia poglądy. To trochę jak z fenomenem Janusza Korwin-Mikkego - potrafił mieć wysokie poparcie, ale gdy wyborcy dojrzewali, odchodzili do innych partii. Nawet aspekt wakacyjny mógł odciągnąć młodych od polityki".