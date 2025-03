Kaczyński drży z niepokoju po śmierci Skrzypek: "Mam nadzieję, że jej mama jakoś przetrwa"

"Ja bym niczego przy inwencji tych ludzi nie wykluczył. Oni są realizatorami zewnętrznego planu. Ma powstać państwo europejskie, niektórzy je nazywają IV, a inni V Rzeszą. (…) To jest tak, że dla Polski to będzie oznaczało to, że ta nasza niepodległość będzie „incydentem” (…). Ten okres ma się skończyć, my mamy być pozbawieni możliwości decydowania we wszystkich najważniejszych sprawach (…). To jest po prostu najgorsze nieszczęście, jakie może nas spotkać, zarówno w wymiarze narodowym (…), ale też nieszczęście dla każdego, nawet dla tych, którzy tak nie myślą. Polska będzie eksploatowana. Każdy, kto nie chce się temu przeciwstawić, to nie tylko nie jest patriotą, ale jest także - można powiedzieć - bardzo niemądry (…). To tylko dla garstki takich zadeklarowanych zdrajców, już najgorszych kanalii, to będzie korzystne" - zakończył wywiad wzburzony.