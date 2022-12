Kaczyński może otwierać szampana. Ogromna przewaga PiS nad PO

Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Ogromna przewaga PiS nad PO

Jak podaje CBOS, gdyby wybory parlamentarne odbyły się w najbliższą niedzielę, na Prawo i Sprawiedliwość zagłosowałoby 34,4 proc. respondentów w stosunku do poprzedniego miesiąca jest to wzrost o 4,1 pkt. proc. Druga Koalicja Obywatelska mogłaby liczyć na znacznie mniej, bo 19,5 proc. głosów. (wzrost poparcia o 1,4 pkt. Proc.). Ostatnie miejsce na podium zajęła Polska 2050 Szymona Hołowni – 10,2 proc. (9 proc. we wrześniu). Dalej znalazła się Konfederacja – 6,4 proc. poparcia (wzrost o 1,4 pkt proc.).

PSL i Lewica poza Sejmem

Nowy sondaż przynosi fatalne wieści dla Lewicy, która nie weszłaby do Sejmu. W nowym badaniu formacja ma zaledwie 3,6 proc. (poprzednio było to 5,7 proc.). Wynik poniżej progu wyborczego uzyskały Polskie Stronnictwo Ludowe – 3 proc. poparcia (wzrost o 1 pkt. proc.) oraz Kukiz'15 – 1 proc. poparcia (bez zmian).

- "Po październikowym wzroście w listopadzie spadł odsetek wyborców niezdecydowanych. Obecnie 19% zdeklarowanych uczestników wyborów nie wie, na które ugrupowanie oddałoby swój głos – w stosunku do ubiegłego miesiąca to spadek o 4 punkty procentowe. Nieco obniżył się również odsetek osób odmawiających ujawnienia swoich preferencji partyjnych (3%, spadek o 2 punkty)" – czytamy w komunikacie CBOS.

