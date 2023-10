Kaczyński może dostać niezłą fuchę w nowym Sejmie. To będzie SENSACJA!

Znamy wyniki wyborów parlamentarnych 2023. Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła ostateczne dane zebrane ze 100 proc. komisji wyborczych. Wiadomo, że najwięcej głosów zebrało PiS 35,38 proc., drugie miejsce zajęła Koalicja Obywatelska: 30,70 proc., trzecie przypadło Trzeciej Drodze: 14,40 proc., kolejne zaś zajęła Nowa Lewica: 8,61 proc. i Konfederacja: 7,16 proc. Bezpartyjni Samorządowcy nie przekroczyli progu wyborczego. Kto stworzy nowy rząd? Najpewniej opozycja, która łącznie zdobyła więcej mandatów niż PiS. Jednak zanim do tego dojdzie, wszyscy czekają na ruch prezydenta Andrzeja Dudy. O przekazanie opozycji misji powołania rządu zaapelował do prezydenta lider PO Donald Tusk. Czy Andrzej Duda odpowie na jego apel? Nie wiadomo, ale faktem jest, że w środę (18.10) prezydent spotkał się z premierem Mateuszem Morawieckim. Chociaż oficjalnie przekazano, że było to rutynowe spotkanie, to i tak nie milkną pogłoski na temat rozmowy.

Jak donosi Onet "Morawiecki miał otrzymać od Andrzeja Dudy żelazne zapewnienie, że to Prawo i Sprawiedliwość, które osiągnęło najlepszy wynik wyborczy, dostanie w pierwszej kolejności szansę na utworzenie nowego rządu". - Misję stworzenia nowego gabinetu otrzyma najprawdopodobniej obecny premier Mateusz Morawiecki, chyba że Prawo i Sprawiedliwość wskazałoby innego kandydata. A na to, na razie się nie zanosi, chyba że niespodziewanie partia Kaczyńskiego zdołałaby przekonać sporą grupę posłów opozycji, by z PiS-em tworzyli nowy rząd - czytamy w portalu Onet.

Ale to nie wszystko, bo portal podaje, że jeśli chodzi o posiedzenie nowego Sejmu i o nowego Marszałka-Seniora, to na tę zaszczytną funkcję może zostać wskazany właśnie Jarosław Kaczyński! Z informacji Onetu wynika, że "na krótkiej prezydenckiej liście na tę zaszczytną funkcję znalazły się trzy nazwiska polityków Prawa i Sprawiedliwości, które poznał podczas spotkania w Pałacu Prezydenckim premier Morawiecki". Mowa o Antonim Macierewiczu (75 l.), który był marszałkiem Seniorem obecnej kadencji, Ryszardzie Terleckim (74 l.) i właśnie Jarosławie Kaczyńskim (74 l.).

Co robi marszałek Seniora? Jakie ma zadania i obowiązki? To ważna szycha, która ma prestiżową funkcję!

Marszałek-Senior powołany jest przez prezydenta spośród najstarszych wiekiem posłów, otwiera on pierwsze posiedzenie nowo wybranego Sejmu i pełni swoją funkcję do wyboru Marszałka Sejmu. Podczas pierwszego posiedzenia Sejmu każdy poseł zajmuje miejsce na sali obrad Sejmu według rozdziału miejsc ustalonego przez Marszałka-Seniora. Marszałek-Senior przeprowadza złożenie ślubowania poselskiego oraz wybór Marszałka Sejmu przy pomocy powołanych przez siebie w tym celu, spośród najmłodszych wiekiem posłów, sekretarzy tymczasowych w liczbie niezbędnej do dokonania tych czynności, co ważne, po złożeniu przez posłów ślubowania Marszałek-Senior przeprowadza wybór Marszałka Sejmu.