Duda stawia na Morawieckiego. Prezydent i premier rozmawiali przez godzinę! O czym?

Rozmowa premiera Morawieckiego i prezydenta Dudy

Wybory wygrało PiS, ale to KO, Trzecia Droga i Lewica mają wspólnie większość mandatów w Sejmie i chcą utworzyć rząd. O przekazanie opozycji misji powołania rządu zaapelował do prezydenta lider PO. Czy Andrzej Duda odpowie na apel Donalda Tuska i powierzy mu rządy w Polsce? Nie wiadomo. - Konstytucja pozostawia tutaj absolutnie tę kwestię do uznania prezydenta – stwierdziła prezydencka minister Małgorzata Paprocka (40 l.) w radiowej Jedynce. Jak dodała, zwykle rząd tworzyło ugrupowanie zwycięskie, a teraz sprawa nie jest tak oczywista. - Wolę sformułowania rządu zgłaszają trzy partie, ale te partie nie startowały jako formalna koalicja i zajęły odpowiednio drugie, trzecie i czwarte miejsce w tych wyborach – wyjaśniła Paprocka. - Gdyby te partie (...) startowały jako koalicja z jednej listy, to sytuacja dzisiaj wyglądałyby inaczej - podkreśliła minister.

A może prezydent będzie chciał przekazać misję powołania rządu politykom PiS? Wskazywać na to mogło wczorajsze spotkanie Andrzeja Dudy z premierem Mateuszem Morawieckim. Panowie rozmawiali prawie przez godzinę. O czym? - To było rutynowe spotkanie prezydenta i premiera. Spotkanie głowy państwa i szefa rządu odbywają się regularnie - powiedział rzecznik rządu Piotr Müller w rozmowie z PAP.

Sonda Czy cieszysz się z wyników wyborów do Sejmu i Senatu 2023? Tak Nie