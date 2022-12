i Autor: Sebastian Wielechowski/SUPER EXPRESS fot. Sebastian Wielechowski/SUPER EXPRESS

Koniec wyborczych spotkań prezesa PiS?

Kiedy Jarosław Kaczyński przestanie jeździć po kraju? "Stan zdrowia prezesa"

Zdaniem prof. Antoniego Dudka (56 l.) spotkania Jarosława Kaczyńskiego (73 l.) organizowane w całej Polsce nie przysparzają Prawu i Sprawiedliwości fanów. Sam ekspert ocenia je zresztą mianem "katastrofy wizerunkowej". Jednocześnie wskazuje, że jest konkretny sposób na to, by przerwać tę akcję, a partia rządząca jest już na to przygotowana.