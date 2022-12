Agata Duda na oddziale hematologii. Na ten widok serce pęka

Nie będzie ustawy zbliżającej do KPO?

Agata Duda pojawiła się w Śląskim Centrum Chorób Serca w Zabrzu, gdzie spotkała się z dziećmi po przeszczepie serca. Pierwsza dama zobaczyła, jak wygląda codzienność najmłodszych pacjentów na oddziale podczas dochodzenia do zdrowia, w tym jak wygląda nauka, której przecież nie można całkowicie zaniedbać. Rozmawiała z dziećmi, ale też z ich rodzicami i pracownikami szpitala. - Życzę Wam, aby Wasze nowe serduszka się przyjęły i jak najlepiej funkcjonowały – powiedziała im Agata Duda. Miała także okazję poznać dzieci, które wciąż czekają na przeszczep serca. Żona Andrzeja Dudy miała też okazję odwiedzić Samodzielnego Publicznego Szpitala Klinicznego Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko, gdzie wzięła udział w rozmowie na temat terapii onkologicznych dla dzieci, rozwoju hematologii oraz badaniami prowadzonymi w placówce. Ponadto spotkała się z małymi pacjentami, którzy opowiedzieli pierwszej damie o swojej codzienności na oddziale, warsztatach i sposobach na wspólne spędzanie czasu. Widok tak ciężko chorych dzieci wzrusza niemal wszystkich, a łzy same cisną się do oczu, Agata Duda jednak obdarzała uśmiechem każde dziecko i nie pozwoliła im na martwienie się. Dodatkowo zobaczyła także wystawę fotografii autorstwa Ewy Miket, na której artystka uwieczniła pacjentów z rodzicami.

