Polityka migracyjna Tuska

Premier Donald Tusk pojawił się w sobotę 12 października na konwencji PO, podczas której zabrał głos. Wiele emocji wywołały jego słowa o dotyczące bezpieczeństwa Polski i strategii migracyjnej, która miałaby się opierać na terytorialnym zawieszeniu prawa do azylu. - Będę się domagał uznania w Europie dla tej decyzji - powiedział i zaznaczył, ze obecnie Polska jest jednym z najbardziej atrakcyjnych krajów świata. - To, że dzisiaj inwestujemy tak dużo w naszą obronność, w nasze bezpieczeństwo i robimy to w sposób przemyślany, to buduje też wizerunek Polski jako państwa, które naprawdę wie, o co chodzi, które naprawdę chce zadbać o bezpieczeństwo - tłumaczył.

Zobacz: Szokujący wpis Ziobry do Tuska. Pojawił się z samego rana! Porażające zdjęcia

Ta wypowiedź spotkała się ze sporą krytyką. Swoją opinię wyraziła między innymi europosłanka i założycielka Polskiej Akcji Humanitarnej Janina Ochojska. - Jeśli premier zapowiada coś takiego, to znaczy, że zawiesza tym samym również Konwencję Genewską, Konwencję Praw Człowieka i wiele innych konwencji i praw. Czy to znaczy, że nie będą one w Polsce obowiązywały? - mówiła w rozmowie z Onetem.

Sprawdź: Donald Tusk się tłumaczy! Poszło o uchodźców

Anna Maria Żukowska z Lewicy także nie gryzła się w język. - Propozycja jest koncepcją jednej z partii koalicyjnych. Nie była dyskutowana na rządzie, nie stanowi jeszcze żadnego dokumentu [...]. Umowy międzynarodowe nie przestają nas obowiązywać. Państwo może oczywiście odmówić azylu, jeżeli osoba ubiegająca się o niego nie spełnia przesłanek, by go udzielić, jak najbardziej. Ale nie może zabronić złożenia takiego wniosku - oceniła.

Hołownia reaguje, mocne słowa do premiera

Marszałek Sejmu w obszernym wpisie, zamieszczonym w mediach społecznościowych, poinformował obserwujących, że zapowiedzi Donalda Tuska "nie są stanowiskiem i programem Koalicji 15 października, a jednego z koalicjantów, Koalicji Obywatelskiej". - Bez zastrzeżeń popieramy koncepcję „odzyskania kontroli” i pełnego zabezpieczenia granicy RP. Zgadzamy się, że nie można dopuścić, aby przekraczana była przez kogokolwiek w sposób nielegalny, bo stanowi to, w warunkach wypowiedzianej nam przez Rosję wojny hybrydowej, fundamentalne zagrożenie dla bezpieczeństwa RP i UE - ocenił.

Przeczytaj: Sensacyjne wieści z obozu Lewicy! Kandydatem na prezydenta nie musi być kobieta

Hołownia stwierdził jednak, że "prawo do azylu jest w prawie międzynarodowym »święte« i wynika z konwencji ratyfikowanych przez RP". - Z tego względu zawieszenie go "musiałoby odbywać się WYŁĄCZNIE w warunkach skrajnego zaostrzenia sytuacji (np. przerwanie granicy) i WYŁĄCZNIE w warunkach któregoś z opisanych w Konstytucji RP stanów nadzwyczajnych, stanu wyjątkowego albo wojennego - napisał.

Na koniec dodał:

- Jeśli słowa Pana Premiera przybiorą kształt ustawy, zgłosimy do niej stosowne poprawki, o ile oczywiście wcześniej nie zostanie to uzgodnione w rządzie. Konsekwentnie stoję i stoimy na stanowisku, że bezpieczeństwo jest bezwzględnie najważniejsze, ale bezpieczeństwo nie wyklucza człowieczeństwa

- Żaden cel taktyczny nie może zakładać sprzeniewierzenia się swoim wartościom, bo kończy się to tym, że zostajemy tzw. mniejszym złem - napisał jeszcze w odpowiedzi na jeden z komentarzy.

Galeria poniżej: Konwencja Polski 2050

Sonda Czy Szymon Hołownia powinien być marszałkiem Sejmu na kolejne dwa lata? Tak. Nie.