Joe Biden. Wiek prezydenta USA budzi kontrowersje

Joe Biden, prezydent USA, największego mocarstwa na świecie, w ubiegłym roku gościł w Polsce. Przyjechał do naszego kraju z uwagi na pierwszą rocznicę wybuchu wojny w Ukrainie. Teraz zaprosił do Białego Domu prezydenta Andrzeja Dudę i premiera Donalda Tuska z okazji 25. rocznicy wstąpienia Polski do NATO. Bidenowi nie brakuje ani energii, ani charyzmy czy determinacji w działaniu - co udowodnił m.in. wspierając Ukrainę w bestialskiej wojnie z Rosją - nie ustają jednak pytania o wiek prezydenta USA. Co rusz wraca też temat jego zdolności psychofizycznej do sprawowania najważniejszego urzędu w USA i najważniejszej funkcji wśród światowych mocarstw. Wiek Joe Bidena budzi kontrowersje, bo jest on najstarszym urzędującym prezydentem USA.

Ile lat ma Joe Biden? To najstarszy urzędujący prezydent USA

Joe Biden urodził się 20 listopada 1942 roku w Scranton w Pensylwanii. Ma 81 lat. Kiedy obejmował urząd prezydenta USA w styczniu 2021 roku, miał 78 lat. Już kiedy w sierpniu 2020 roku oficjalnie został kandydatem Partii Demokratycznej na urząd prezydenta Stanów Zjednoczonych, pojawiły się kontrowersje dotyczące wieku Bidena i jego stanu zdrowia. Donald Trump, ówczesny prezydent USA, i środowisko republikanów zarzucali Bidenowi demencję i sugerowali, że nie jest on w stanie pełnić najważniejszego urzędu w kraju. Prezydent USA regularnie przechodzi kompleksowe badania lekarskie, po których Amerykanie dowiedzą się więcej o stanie jego zdrowia. Właśnie przeszedł nowe badania lekarskie w Walter Reed National Military Medicla Center w stanie Maryland. Poprzednie takie badanie miał tuż przed 79. urodzinami, w 2021 roku.

Joe Biden. Wykształcenie prezydenta Stanów Zjednoczonych zaskakuje

Prezydent USA z wykształcenia jest prawnikiem. W 1961 rozpoczął studia z politologii i historii na University of Delaware, a w latach 1961–1963 odbywał służbę wojskową w ramach Reserve Officers’ Training Corps. Cztery lata później zdobył licencjat, zaś w 1968 skończył prawo na Syracuse University College of Law. Biden przez wiele lat pracował w zawodzie - jako adwokat. Kiedy w 1973 roku został po raz pierwszy senatorem, był piątym najmłodszych senatorem w historii USA.

Joe Biden w Polsce. Prezydent USA odwiedził nasz kraj dwa razy w ciągu roku

Warto dodać, że w ciągu roku prezydent USA w naszym kraju był dwa razy. Joe Biden w Polsce był po raz pierwszy zaledwie miesiąc po wybuchu wojny na Ukrainie - marcu 2022 roku. Wówczas również przemawiał w Warszawie, spotkał się też z żołnierzami, z którymi m.in. rozmawiał i jadł pizzę. Druga wizyta Joe Bidena w Polsce była tuż przed pierwszą rocznicą wybuchu wojny na Ukrainie. Prezydent USA przyjechał do Polski pociągiem, wieczorem 20 lutego 2023 roku, prosto z ogarniętej wojną Ukrainy, którą - ku zaskoczeniu całego świata - odwiedził. Plan wizyty Joe Bidena w Polsce uległ więc drobnej zmianie. 21 lutego, o godz. 17.30 wygłosił przemówienie w Arkadach Kubickiego w Warszawie. Joe Biden w Polsce był w sumie do 22 lutego. Dwa dni później, 24 lutego 2023 roku minął rok od wojny za naszą wschodnią granicą.

