i Autor: AP Joe Biden

Zaskakujące doniesienia

Joe Biden przeszedł badania lekarskie. Biały Dom wydał oświadczenie. Na co choruje prezydent USA?

Joe Biden przeszedł kolejne badania lekarskie. Prezydent USA poddaje się im regularnie, aby Amerykanie wiedzieli, czy jest zdolny do wykonywania obowiązków najważniejszego człowieka w kraju, lidera światowego mocarstwa. Wszystko z powodu wieku, który budzi duże kontrowersje w Ameryce, a dla republikanów jest pretekstem do kwestionowania decyzji Bidena. Ile lat ma Joe Biden i na co choruje? Biały Dom wydał oświadczenie w tej sprawie.