Jeszcze żaden Sejm w XXI wieku nie uchwalił tak mało ustaw! Komentarze parlamentarzystów [WIDEO]

- Moim zdaniem to się wiąże z tym, że po pierwsze - ponad miesiąc trwała obstrukcja, jeżeli chodzi o powołanie nowego rządu, a po drugie – zapowiadaliśmy, że zaczniemy przede wszystkim od audytów ministerstw, finansów państwa, spółek skarbu państwa, po to, żeby zdiagnozować właściwe potrzeby. To wszystko już się dzieje- słyszymy o kolejnych projektach ustaw które będą wpływać w kolejnych miesiącach, chcemy, żeby miały jak najlepszy kształt i odpowiadały na obecne potrzeby. Chcemy dać czas obywatelom i środowiskom społecznym na konsultacje. Koniec z procedowaniem praca w ciągu jednego czy kilku dni. Mamy prawo, by w ramach komisji się z tym wszystkim zapoznać, wnosić poprawki, słuchać opozycji, środowisk społecznych. Nie ma dziś żadnej obstrukcji, nie wiązałbym tego czasu również z żadnymi tarciami w koalicji. - mówi nam Adam Gomoła z Trzeciej Drogi.

Prace nowej władzy? Politycy się tłumaczą

Z kolei Borys Budka zauważa, że prace resortów - odbywają się zgodnie z obietnicą premiera: - My pracujemy spokojnie, resort którym ja kieruje pracuje nad dobrymi rozwiązaniami, taki mamy system, że najpierw coś przygotowujemy, a później będziemy dopiero państwa informować. Nasze pracę idą w dobrym kierunku – zgodnie z obietnicą Donalda Tuska. Robert Kropiwnicki zaznacza, że i tak – mamy nadmiar uchwalanego w Polsce prawa: - Mamy nadmiar prawa, inflację ustaw, im mniej prawa tym ustawy mądrzejsze i mam nadzieje, że ta kadencja pójdzie właśnie w te stronę.

Krzysztof Paszyk, koalicjant z PSL, twierdzi, że na takie audyty – jest jeszcze za wcześnie: - Minęły raptem 3-4 miesiące kadencji temu Sejmu, Wszystko jeszcze przed nami. Jeszcze 3 i pół roku kadencji przed nami, myślę że pod koniec te statystyki będą dużo lepsze.

A wiceminister klimatu i środowiska Miłosz Motyka – porównuje działalność obecnego rządu do działań PIS-u, za poprzedniej kadencji Sejmu: - To co Koalicja rządząca robi przez ostatnie miesiące, to więcej niż PIS zrobił przez lata. Rozmawiamy z rolnikami, rozmawiamy ze stroną Ukraińską, zmieniamy optykę Brukseli, która pod wpływem naszych wniosków zmienia niektóre swoje dyrektywy. Życzyłbym Prawu i Sprawiedliwości, by przez 8 lat mieli takie efekty i skuteczność, jaką ten rząd ma przez miesiące swojego funkcjonowania.