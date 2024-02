Posłowie otrzymują więcej pieniędzy. Kwoty robią wrażenie

O tym, że posłowie powinni otrzymywać więcej pieniędzy za swoją pracę, mówiono pod koniec 2023 roku. Przedstawiciele Kancelarii Sejmu przekonywali, że otrzymywali w tej sprawie mnóstwo próśb od parlamentarzystów. I jak wynika z informacji umieszczonej na stronie internetowej, tak też się stało. Posłowie otrzymują teraz 4 tysiące złotych na wynajem mieszkania (podwyżka o 500 złotych) oraz pieniądze na prowadzenie biur. Tu również posłowie mogą cieszyć się z podwyżek. Do tej pory było to 19 tysięcy złotych miesięcznie, teraz ta kwota wynosi 22 tysiące 100 złotych. - Do mnie trafiło bardzo dużo próśb związanych z funkcjonowaniem biur poselskich i wynagrodzeń pracowników biur poselskich. W tych prośbach posłowie czy przewodniczący klubów wskazywali na problem rosnących kosztów związanych z wynajmem, energią elektryczną - stwierdził Jacek Cichocki, szef Kancelarii Sejmu. Wszystkie zmiany i podniesienie kwot dla posłów zostały zawarte w budżecie. Ustawa dotycząca finansów państwa została podpisana przez prezydenta Andrzeja Dudę oraz przesłana do Trybunału Konstytucyjnego w tzw. kontroli następczej.

