Jest śledztwo ws. apartamentów Muzeum II Wojny Światowej. Prokuratura podjęła stanowcze kroki

W dniu 24 lutego 2025 r., po przeprowadzeniu czynności sprawdzających, prokurator Prokuratury Okręgowej w Gdańsku wszczął śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień w okresie od 18 października 2017 do czerwca 2024 r w Gdańsku przez funkcjonariuszy publicznych – dyrektorów Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku poprzez dopuszczenie do korzystania z pokoi i apartamentów przy Muzeum II Wojny Światowej wbrew zapisom Zarządzenia nr 50/2017 z 18 października 2017 r w sprawie korzystania przez pracowników Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku z pokoi i apartamentów przy Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku oraz Zarządzenia nr 16/2020 z dnia 25.05.2020 w sprawie Regulaminu Apartamentów Muzeum II Światowej w Gdańsku i działania tym na szkodę interesu publicznego – w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, tj. o czyn z art. 231 § 1 i 2 k.k. w zw. z art. 12 § 1 k.k. Prokurator przeprowadzenie śledztwa powierzył Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku Wydział Do Walki z Korupcją. Przestępstwo z art. 231 § 1 i 2 k.k. zagrożone jest karą pozbawienia wolności od roku do 10 lat.