10 stycznia 2025 r., w odpowiedzi na pytania "Gazety Wyborczej", obecna dyrekcja Muzeum II Wojny Światowej w Gdańsku napisała, że "dyrektor Karol Nawrocki korzystał z apartamentu DELUX (116 m2) i w trzech wypadkach z pokoju dwuosobowego. Z posiadanej przez Muzeum dokumentacji nie wynika cel ani charakter pobytu. Dyrektor Karol Nawrocki nie płacił za pobyt w hotelu". Jak przekazano, "do maila dołączony jest dokładny wykaz rezerwacji dokonywanych przez dzisiejszego kandydata na prezydenta popieranego przez PiS".

Sprawdź: Kinga Duda przyłapana, gdy zapadł zmrok! Już nie przypomina dawnej siebie [FOTO]

- Wynika z nich, że początkowo Nawrocki zadowalał się pokojem dwuosobowym. W 2018 r. dwa razy rezerwował go na weekendy, a raz na noc z poniedziałku na wtorek. Od 9 października 2018 r. dyrektor - z jednym wyjątkiem, gdy znów wraca do pokoju - przerzuca się na wspomniany apartament. Dwupoziomowy z pełnym wyposażeniem, 116 m kw. powierzchni. Do 3 października 2020 r. dokonuje 15 rezerwacji, w tym dwóch weekendowych. Od 4 października 2020 r. do 1 kwietnia 2021 r. mamy ciąg rezerwacji przerywanych tylko przez święta Bożego Narodzenia (24-28 grudnia 2021 r.) - czytamy w poniedziałkowym wydaniu dziennika.

Zobacz: Karol Nawrocki był prawdziwym kibolem? Tak opowiadał o swojej piłkarskiej miłości

"GW" podała, że "w sumie w latach 2018-20 Nawrocki zarezerwował 19 pobytów, a w okresie 2020-21 - aż 182". - Razem to 201 dni, w tym 197 w apartamencie - podsumowano. Z artykułu "GW" wynika, że Nawrocki w czasach, gdy był dyrektorem, nie zapłacił za pobyt w hotelu "ani grosza". - Przy maksymalnej zniżce (80 proc.) cena pracownicza wyniosłaby dla niego za wszystkie rezerwacje ok. 25,6 tys. zł, a przy zniżce 40 proc. - 51,2 tys. zł. Komercyjnie - ponad 120 tys. zł - wyliczono. Zwrócono przy tym uwagę, że dom Nawrockiego znajduje się zaledwie ok. 5 km od Muzeum.

Galeria poniżej: Odkrywamy tajemnice rzeczniczki Karola Nawrockiego! Na weselu Emilii Wierzbicki śpiewał Wiśniewski!

Autor:

QUIZ. Karol Nawrocki zostanie prezydentem Polski? Co wiesz o tym kandydacie? Pytanie 1 z 10 W którym roku urodził się Karol Nawrocki? 1981 1983 1985 Następne pytanie