Jest przełom! Nieoficjalnie: Niemcy wyślą czołgi Leopard na Ukrainę

Zełenski do Łukaszenki. Ukraina nie zamierza napadać na Białoruś

Donald Tusk: Złożymy projekt, by VAT na gaz wynosił 5 procent

Niemcy dostarczą Ukrainie Leopardy

Decyzja zapadła: Niemcy dostarczą Ukrainie czołgi Leopard 2. Według informacji portalu tygodnika "Spiegel" w grę wchodzi co najmniej jedna kompania Leopardów 2A6. Rząd niemiecki chce zezwolić na eksport Leopardów, które są własnością innych państw, np. Polski. Niemiecką decyzję n poprzedziły kilkudniowe intensywne konsultacje z sojusznikami, zwłaszcza w Waszyngtonie. Kanclerz Olaf Scholz zawsze podkreślał, że chce dostarczać czołgi bojowe tylko we współpracy z innymi narodami, np. z USA - pisze "Spiegel". We wtorek po południu "Wall Street Journal" podał, że USA rozważają dostarczenie czołgów Abrams. Francja rozważa również dostarczenie Ukrainie czołgów bojowych.

Olaf Scholz podjął decyzję o wysłaniu czołgów do Ukrainy - informują nieoficjalnie niemieckie media. Ma chodzić o dostarczenie co najmniej jednej kompanii czołgów Leopard 2 A6 z zapasów Bundeswehry. - Słyszymy również z kręgów rządowych, że decyzja została podjęta - podkreśla, cytowany przez RTL, dziennikarz Nikolaus Blome. - I zakładam, że w tym samym czasie zapadnie też decyzja o dopuszczeniu ich dostaw przez inne kraje, które też mają takie czołgi, np. Polska - dodaje.

Wcześniej Bloomberg poinformował nieoficjalnie, że Niemcy jeszcze w tym tygodniu wydadzą zgodę na wysłanie przez Polskę do Ukrainy czołgów Leopard. Możliwe, że stanie się to już w środę.

Sonda Wierzysz, że wojna na Ukrainie skończy się w 2023 roku? Tak Nie mam zdania Nie