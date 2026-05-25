Prezydent Karol Nawrocki powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na I prezesa Sądu Najwyższego, który obejmie urząd w środę, zastępując kończącą kadencję Małgorzatę Manowską.

Wybór prezydenta spośród 5 kandydatów poprzedziła skomplikowana procedura w SN, która wymagała aż trzech prób uzyskania kworum.

Kancelara Prezydenta przekonuje, że sędzia Zbigniew Kapiński, to doświadczony karnista.

Funkcja I prezesa SN, obejmowana na 6-letnią kadencję, jest jedną z kluczowych w państwie, zapewniającą ciągłość działania Sądu Najwyższego.

Zbigniew Kapiński nowym prezesem Sądu Najwyższego

W poniedziałek (25 maja) kancelaria prezydenta poinformowała o kluczowej decyzji dla polskiego wymiaru sprawiedliwości. Prezydent Karol Nawrocki powołał sędziego Zbigniewa Kapińskiego na nowego I prezesa Sądu Najwyższego. Sędzia Kapiński, który obejmie swoją funkcję już w środę, został wybrany spośród pięciu kandydatów przedstawionych głowie państwa przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego.

– Prezydent, mając przed sobą pięciu kandydatów, zdecydował o wyborze sędziego Kapińskiego – poinformował na konferencji prasowej rzecznik prezydenta Rafał Leśkiewicz.

Rzecznik prezydenta podkreślił, że to „niezwykle doświadczony sędzia”, który w swojej karierze „rozpoznawał sprawy karne o bardzo poważnym stopniu skomplikowania”. Zbigniew Kapiński zastąpi na tym stanowisku dr hab. Małgorzatę Manowską, której sześcioletnia kadencja upływa we wtorek.

SŁUŻBY W MIESZKANIU NAWROCKICH. GEN. POLKO: TO MOŻE BYĆ ROSYJSKA PROWOKACJA | Express Biedrzyckiej

Wybór następcy Małgorzaty Manowskiej. Dlaczego procedura trwała tak długo?

Droga do powołania następcy Małgorzaty Manowskiej nie była prosta. Procedura wyłonienia kandydatów, która rozpoczęła się jeszcze w lutym, od samego początku napotkała poważne problemy. Chodziło o brak kworum, czyli wymaganej liczby sędziów obecnych na Zgromadzeniu Ogólnym Sądu Najwyższego, które jako jedyne może wskazać kandydatów.

Z tego powodu posiedzenie trzeba było zwoływać aż trzykrotnie. Dopiero za trzecim podejściem udało się zebrać odpowiednią liczbę sędziów, by głosowanie było w ogóle ważne. Ostatecznie, 27 lutego, Zgromadzenie Ogólne SN przedstawiło prezydentowi listę pięciu kandydatów. Oprócz Zbigniewa Kapińskiego znaleźli się na niej sędziowie: Paweł Czubik, Tomasz Demendecki, Aleksander Stępkowski i Mariusz Załucki.

Warto podkreślić, że sędzia Zbigniew Kapiński dołączył do Sądu Najwyższego po zmianach w Krajowej Radzie Sądownictwa, które weszły w życie po ustawie z 2017 roku. Co istotne, taką samą ścieżkę przeszli wszyscy pozostali kandydaci, których Zgromadzenie Ogólne przedstawiło prezydentowi Karolowi Nawrockiemu do wyboru.

