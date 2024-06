Jest nowy, bardzo zaskakujący sondaż przed wyborami! Tusk szybko zareagował

Niesamowite, co go zdradziło!

Sondaż TVP Info

W najnowszym sondażu Ipsos na wybory do Parlamentu Europejskiego w Polsce, Koalicja Obywatelska wysuwa się na zdecydowane prowadzenie. Wyniki badania, opublikowane przez stację TVP Info, pokazują, że partia Donalda Tuska może liczyć na poparcie 34,5 proc. ankietowanych, co oznacza wzrost o 1,5 punktu procentowego w porównaniu z poprzednim badaniem z końca maja.Prawo i Sprawiedliwość zajmuje drugie miejsce z wynikiem 29,2 proc., co oznacza spadek o 2,2 punktu procentowego w ciągu ostatniego miesiąca. Mimo to, nie jest to największy spadek poparcia wśród wszystkich partii.

Konfederacja zepchnęła Trzecią Drogę z trzeciego miejsca, zdobywając 13,6 proc. (wzrost o 4,3 pkt proc.). Wspólna lista Polski 2050 Szymona Hołowni i Polskiego Stronnictwa Ludowego uzyskała 10,9 proc. głosów, co oznacza spadek o 2,6 pkt proc. Lewica, z wynikiem 8 proc., również zanotowała spadek poparcia, ale na znacznie mniejszą skalę (o 0,4 punktu procentowego). Symulacja podziału mandatów do Parlamentu Europejskiego, przeprowadzona przez dr. hab. Dominika Batorskiego z Uniwersytetu Warszawskiego, sugeruje, że KO miałaby 20 europosłów, PiS — 16, Konfederacja — 7, Trzecia Droga — 6, a Lewica — 4.

Do wyników sondażu błyskawicznie odniósł się w swoich mediach społecznościowych premier Donald Tusk. - Wszystko w Waszych rękach! To tylko sondaż - napisał, bez wielkiego entuzjazmu.

Sondaż CBOS

Zgoła odmienne wyniki przynosi jednak nowy sondaż pracowni CBOS, gdzie to Prawo i Sprawiedliwość cieszy się największym poparciem przed wyborami do Parlamentu Europejskiego. Na partię Jarosława Kaczyńskiego głosować chce 29 procent badanych. Koalicja Obywatelska nie daje za wygraną i z 27-procentowym poparciem depcze rywalowi po piętach.

Kolejną pozycję, z poparciem 12 proc. zajmuje Trzecia Droga. 10 proc. respondentów chce zagłosować na Konfederację, a 7 proc. - na Lewicę.Chęć oddania głosu na Bezpartyjnych Samorządowców zadeklarowało 2 proc. badanych, a mniej niż 1 proc. ankietowanych wskazało inny komitet. 11 proc. badanych nie miało zdania w tej sprawie, a 1 proc. odmówiło odpowiedzi.

