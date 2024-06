Mastalerek szkodzi nie tylko PiS?! Łukasz Schreiber ostro o współpracowniku prezydenta!

Niesamowite, co go zdradziło!

Doradca Dudy atakuje Szydło i Kurskiego

Marcin Mastalerek współpracował z Beatą Szydło przy kampanii Andrzeja Dudy (52 l.). Teraz zaś, gdy były prezes Telewizji Polskiej Jacek Kurski umieścił na platformie X filmik z byłą premier, która namawia do oddania na niego głosu w wyborach europejskich, Mastalerek skomentował to krótko: Obrzydliwe. Beata Szydło odniosła się do tego później. – Nie będzie mi Mastalerek dyktował kogo ja mam popierać – napisała oburzona europosłanka.

Szef gabinetu prezydenta zaskoczył polityków PiS po raz kolejny, deklarując gotowość startu w wyborach prezydenckich, choć – jak podkreślał w rozmowie z „Super Expressem”, nie podjął w tej sprawie decyzji. Zapewnia zaś, że namawia go do tego część partyjnych kolegów. Którzy? – Nie będę zdradzał nazwisk, żeby nie robić im problemów – zastrzegł współpracownik głowy państwa. Politycy PiS są mocno zaskoczeni i oburzeni tymi stwierdzeniami. – Przy Nowogrodzkiej nie ma tematu Mastalerka, chociaż on stara się zwrócić na siebie uwagę – mówi nam anonimowo jeden z posłów PiS.

"Mastalerek nam szkodzi"

A co o pomyśle współpracownika Andrzeja Dudy sądzi poseł Łukasz Schreiber? – Mastalerek nam szkodzi, sugeruję mu więcej pokory. On szkodzi PiS, ale głównie szkodzi prezydentowi Dudzie opowiadając takie rzeczy. Przed wyborami to nam nie służy. To nieeleganckie i niestosowne. Nie znam nikogo w PiS, kto stawiałby na Mastalerka jako kandydata PiS w wyborach prezydenckich – komentuje Łukasz Schreiber.