Mastalerek: Politycy PiS namawiają mnie do startu w wyborach prezydenckich

Kto po Andrzeju Dudzie?

Za rok Andrzej Duda (52 l.) pożegna się urzędem prezydenta RP. Trzeciej kadencji nie będzie, bo zabrania jej konstytucja. Nie wiadomo jeszcze kto weźmie udział w prestiżowym wyścigu, rozważają to min. marszałek Szymon Hołownia (48 l.) i prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski (52 l.). Teraz okazuje się, że taką ewentualność bierze też pod uwagę Marcin Mastalerek. Polityk zdradza nam, że wiele osób namawia go do tego kroku. - To są i zwykli ludzie, których spotykam, ale też politycy. Nie będę zdradzał nazwisk, żeby nie robić im problemów wewnątrz Prawa i Sprawiedliwości – mówi nam szef gabinetu prezydenta. Były rzecznik PiS dodaje, że po prawicowej stronie będzie się liczył tylko ten kandydat, za którym stanie obecny prezydent. - Żaden kandydat centroprawicy nie ma szans na zwycięstwo, bez wsparcia i namaszczenia prezydenta Andrzeja Dudy. Radzę tym ,którzy myślą poważnie o prezydenturze, żeby ustawili się w sekretariacie prezydenta Dudy po poparcie – mówi Mastalerek i zastrzega, że sam nie prowadził jeszcze takiej rozmowy z głową państwa.

Politycy PIS o Mastalerku

- Każdy polski obywatel, który ma bierne prawo wyborcze może startować w wyborach. Za wcześnie żeby rozmawiać o kandydacie PiS, ale nic na to nie wskazuje, żeby miał nim zostać akurat Marcin Mastalerek – mówi nam Radosław Fogiel (42 l.) z PiS. Inny polityk z władz tej partii ma mniej zrozumienia dla współpracownika prezydenta. - Przy Nowogrodzkiej nie ma tematu Mastalerka, chociaż bardzo stara się zwrócić na siebie uwagę. To zdolny chłopak, ale nie posiada talentów Andrzeja Dudy – słyszymy od polityka, który prosi o zachowanie anonimowości.

M.MASTALEREK: PiS JEST W KRYZYSIE