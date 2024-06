Co za nowina tuż przed wyborami! Tusk nie będzie zadowolony...

Już 9 czerwca Polacy ruszą do urn wyborczych. Tym razem będą wybierać reprezentantów do Parlamentu Europejskiego. Jakie ugrupowanie wygrałoby wybory, gdyby te odbył się teraz? Odpowiedzi dostarcza najnowszy sondaż IBRiS przeprowadzony dla "Wydarzeń" Polsatu.

Jak wynika z badania, pierwsze miejsce zajęłoby PiS z wynikiem 30,1 proc. głosów. Na drugim miejscu znalazłoby się KO, na które chce głosować 29,5 proc. osób. Różnica jest minimalna! Donald Tusk z pewnością nie jest zadowolony z takiego wyniku, jednak warto pamiętać, że wiele może się jeszcze zmienić.

Podium zamyka Trzecia Droga z wynikiem 10,7 proc. Dalej znajduje się Konfederacja, na którą zagłosowałoby 9,5 proc. Polaków. Na Lewicę z kolei wskazało 8 proc. respondentów, na Bezpartyjnych Samorządowców 2 proc., a na POLEXIT 0,1 proc. Z kolei 10 proc. ankietowanych nie wie, na kogo chciałoby zagłosować.

W sondażu zapytano także, czy wyborcy zamierzają udać się do urn w niedzielę 9 czerwca. 50,2 proc. osób odpowiedziało, że chce iść na głosowanie, przeciwnie odpowiedziało 49,8 proc. Jak widać Polacy są mocno podzieleni w kwestii uczestnictwa w wyborach. Być może są już znużeni kolejnym głosowaniem w stosunkowo krótkim czasie. Niewykluczone jednak, że wiele osób ostatecznie zmieni zdanie. W końcu wybory do Parlamentu Europejskiego są nie mniej ważne niż te samorządowe czy do polskiego Parlamentu. To od ich wyniku zależy, jak będzie wyglądać europejska polityka Polski przez najbliższe lata.

