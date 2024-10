Jesienią drożyzna znowu nam dokuczy. Masło? Produkt tylko dla bogaczy

Jesienią spadają liście, ale nie ceny

Zwykle jesień przynosi spadek cen żywności, zwłaszcza sezonowych warzyw i owoców. Ale nie w tym roku. Wrześniową wysoką inflację (4,9 proc.) napędzały nośniki energii (prąd i gaz) oraz żywność, dla której inflacja wyniosła 4,7 proc. rok do roku. – Ceny żywności podniosły się o 0,2 proc. miesiąc do miesiąca, nieco mocniej niż zakładaliśmy i wyraźnie bardziej niż zwykle w tym miesiącu – napisał ekonomista Santander Bank Polska Marcin Luziński w komentarzu do danych GUS. – Zakładamy, że może to być związane z efektami suszy i jej wpływem na ceny owoców oraz warzyw – dodał ekspert.

Jak te tendencje wpłynęły na ceny produktów? Porównaliśmy stawki z 2023 r. z obecnymi. Za kilogram pomidorów płaciliśmy rok temu 6,60 zł, aktualnie musimy zapłacić 8 zł. Za 10 najtańszych jajek płaciliśmy 8,50 zł, a dziś płacimy już ponad 10 zł. Za mleko płaciliśmy ok. 3,60 zł, lecz teraz trzeba wydać nawet złotówkę więcej. Zdrożały także m.in.: banany, pieczarki i wędliny.

Mało mleka, droższe masło

A co najbardziej zdrożało? Okazuje się, że masło. Kostka kosztowała 5,80 zł, a dziś kosztuje co najmniej 7 zł. Skąd takie podwyżki masła? - Produkty mleczarskie, w tym masło, podrożały przez suszę. Wzrosły koszty pozyskania mleka przez rolników, spółdzielnie mleczarskie muszą płacić więcej za surowiec - powiedział prezes Krajowego Związku Spółdzielni Mleczarskich Arkadiusz Pisarek w rozmowie z PAP.

