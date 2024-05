i Autor: Piotr Drabik / www.flickr.com

Jarosław Kaczyński: Te wybory mogą odwrócić bieg historii

Jarosław Kaczyński w ramach kampanii wyborczej do Parlamentu Europejskiego spotkał się z mieszkańcami Sompolna. - UE musi powrócić do oczywistej zasady, że trzeba przestrzegać prawa, a tym prawem są traktaty - mówił prezes PiS. Przekonywał, że nie można się godzić, by w UE traktaty i prawo wtórne zastąpiła zasada "kto silniejszy, ten lepszy".