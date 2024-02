Jarosław Kaczyński szczerze o odejściu z PiS! A jednak! Wskazał, kiedy to nastąpi

- Doszedłem do wniosku, że jeżeli chodzi o moment odejścia z partii, to oczywiście jeśli partia zdecyduje inaczej, to będzie inaczej, to ja w żadnym wypadku nie będę się upierał. Ale jeśli uzyskam poparcie ze strony kongresu partii to dalej tym prezesem będę - odpowiedział bardzo szczerze Jarosław Kaczyński. Prezes PiS został zapytany wprost o sytuację w swojej partii, na której czele stoi od lat. Jednak, jak zauważono, ostatnio pojawiły się niepokojące ruchy dotyczące Prawa i Sprawiedliwości. Wystarczy wspomnieć sytuację z Moniką Pawłowską, która uważa, że będzie posłanką PiS i chce nią zostać, na co zupełnie odmiennie patrzy kierownictwo partii.

Jak dodał prezes Kaczyński o swoim przywództwie i "upieraniu się": - Nie będę Le Penem, mówię o tym starym Le Penie, który się bardzo upierał przy tym, że będzie ciągle szefem partii, a inni mieli inne zdanie. Na pewno tak w moim wypadku nie będzie - przyznał szczerze prezes PiS.

Kaczyński od lat na czele PiS

Jarosław Kaczyński od lat stoi na czele PiS, i jest założycielem partii, która powstała w 2001 roku. Powstała ona na fali popularności uzyskanej przez Lecha Kaczyńskiego podczas gdy sprawował on funkcję ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego w rządzie Akcji Wyborczej Solidarność. Wcześniej jego partią było Porozumienie Centrum. Jarosław Kaczyński urodził się w Warszawie na Żoliborzu 18 czerwca 1949 roku. Od lat zasiada w sejmowych ławach, ponieważ to poseł na Sejm I, III, IV, V, VI, VII, VIII i IX kadencji (1991–1993, od 1997 nieprzerwanie do dziś). Od 2003 roku jest prezesem PiS. Co pewien czas wraca pytanie o to, kiedy Kaczyński odda władzę w partii młodszym.

