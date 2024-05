Robert Biedroń: Koniec zmiany czasu w Unii Europejskiej

Zniesienie zmiany czasu wśród postulatów Lewicy na wybory

Biedroń razem z innymi kandydatami Nowej Lewicy w wyborach do PE o postulacie dot. zakończenia przestawiania zegarków dwa razy w roku mówił podczas konferencji prasowej w Łodzi. Ubiegający się o reelekcję europoseł ogłosił, że jego ugrupowanie idzie do PE, by zrobić wiele praktycznych rzeczy, wśród których jest koniec zmiany czasu w Unii Europejskiej.

- "To jest postulat, który jest niezwykle praktyczny, bo zgodnie z ubiegłorocznym badaniem IBRiS aż 80 proc. Polaków chce, żebyśmy nie zmieniali czasu dwa razy do roku. Ona jest niezwykle uciążliwa. Po pierwsze odbija się to na naszym zdrowiu, bo kiedy zmieniamy czas w marcu, statystyki pokazują, że jest więcej zawałów serca i wypadków drogowych. Kiedy zmieniamy czas w październiku, więcej ludzi zaczyna zgłaszać się do lekarza z depresją" – mówił Biedroń.

Zmianę czasu nazwał "przeżytkiem" i - jak zaznaczył - przedstawiane podczas wprowadzania tej regulacji argumenty ekonomiczne nie potwierdziły się. "Dzięki temu, że wycofamy się z tej zmiany będziemy mieć stabilność finansową i gospodarczą, a przede wszystkim zdrowotną" – mówił. Przypomniał też, że PE przymierzał się do zmienienia tej regulacji, ale dyskusje przerwano z powodu pandemii. Obecnie nie toczą się żadne prace w tym zakresie na forum UE. W 2021 r. Komisja Europejska zaleciła państwom członkowskim kontynuowanie obecnych regulacji dotyczących zmiany czasu do 2026 r.

W całej Unii Europejskiej na czas letni przechodzi się w ostatnią niedzielę marca, a do czasu zimowego wraca się w ostatnią niedzielę października.

Kotula: trzeba wdrożyć dyrektywę o ochronie konsumentów

Szefowa sztabu wyborczego Lewicy w wyborach do PE, ministra ds. równości Katarzyna Kotula dodała, że innym ważnym postulatem Nowej Lewicy jest wdrożenie dyrektywy o ochronie konsumentów. Jak wyjaśniła, ma ona nakładać na producentów elektrosprzętu obowiązek naprawy urządzeń po upływie okresu gwarancji. Ta regulacja – jak wskazała – ma przyczynić się zmniejszenia ilości elektrośmieci.

Wiceliderka łódzkiej listy Nowej Lewicy posłanka Paulina Matysiak podała, że wśród jej głównych postulatów są kwestie transportowe, w tym kontynuacja budowy CPK, stworzenie europejskiego funduszu mieszkaniowego, w ramach którego kraje członkowskie UE mogłyby się ubiegać o dofinansowanie do budowy mieszkań na wynajem i remontów pustostanów oraz sprawy związane z obronnością.

